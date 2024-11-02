السبت 02 نوفمبر 2024
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عقارات

اليوم، بدء حجز مرحلة جديدة من شقق عواصم المحافظات

شقق عواصم المحافظات،
شقق عواصم المحافظات، فيتو

أعلن صندوق التنمية الحضرية بدء حجز مرحلة جديدة من شقق عواصم المحافظات “داره” اليوم السبت بعدد من المحافظات.

معلومات هامة عن شقق المشروع قبل التقديم والحجز:

ويطرح الصندوق مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري  بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

ويضم الطرح المناطق والأماكن التالية:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر.

المشروع على مساحة 40 فدانا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترا مربعا.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 متر والشقق كاملة التشطيب

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترا والدور يتكون من 4 شقق.

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانا ويضم 33 عمارة تتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترا والدور يضم 8 شقق.

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق

الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدانا ويضم 14 عمارة من ارضي و9 ادوار متكررة والتسليم خلال سنة

والشقة مساحة 113 متر كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقة.

 

المنيا

مساحة المشروع 40 فدانا ويضم 78 عمارة تتكون من ارضي و5 متكرر والتسليم خلال سنة.

الشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 مترًا والدور يضم 4 شقق.

 

تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانًا يضم 99 عمارة أرضي و8 متكرر التسليم خلال سنة بمساحة 113 مترًا مربعًا والدور من 8 شقق.

 

المنوفية – أرض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانًا يضم 19 عمارة أرضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور على 8 شقق.

 

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