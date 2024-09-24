أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء وانخفاض البيض وزيادات جديدة لـ الطماطم.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه.. والتشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا جديدًا اليوم، في أسواق التجزئة والمحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت.

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الآتية:

البداية مع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، الذي سجل سعر كيلو الطماطم ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، الذي سجلته الطماطم خلال تعاملات أمس المقدر بـ 40 جنيهًا.

ووفقًا للبوابة الحكومية بلغ متوسط سعر الطماطم نحو 29.8 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و50 جنيهًا للكيلو.

أما عن أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فسجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعرها أمس، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و20 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بلدي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ ما بين 40 إلى 45 جنيهًا.

وبلغ سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

وبلغ سعر طماطم شيري نحو 200 جنيه للكيلو في عدد من المحال التجارية.

يصل لـ 12 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق



أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضًا ملحوظة في سعر الكرتونة الأسواق، يصل لـ 12 جنيهًا بالتزامن مع العام الدراسي الذي بدأ في المدارس الحكومية يوم السبت الماضي.

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 161.1 جنيه، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 125 جنيهًا و200 جنيه.

فيما انخفضت أسعار البيض بلدي انخفاضًا طفيفًا قدره 40 قرشًا للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.7 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 159.8 جنيه، بانخفاض 12 جنيها عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 135 جنيهًا و200 جنيه.



شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

أسعار الطماطم، كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، عن مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال شهرين.

وقال "النجيب" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إن كثرة حلقات التداول أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات الفترة الأخيرة لا سيما مع تراجع المعروض بعد انخفاض الإنتاجية بنسبة 50% مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة الماضية.

ولفت إلى أن أسعار الطماطم والخيار والخضراوات ستنخفض خلال 20 يوما مع دخول العروة الجديدة، ودخول إنتاج قاعدة محمد نجيب.

وأكد أنه من المنتظر انخفاض سعر كيلو الطماطم خلال شهر ونصف لتتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات مع دخول العروة الشتوية.



20 جنيها زيادة في جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-9-2024

ارتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها داخل الأسواق، منذ قليل، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وجاءت أسعار جميع الاعيرة الذهبية اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4108 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3595 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3081 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28760 جنيهًا.

التشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر



مع بداية الأسبوع الجاري بدأ مجلس إدارة بنك مصر الجديد في تسلم مهام عمله رسميا.

ويقود بنك مصر في المرحلة القادمة المصرفي هشام عكاشة وسط عدة تحديات كبيرة تفرض نفسها على سوق العمل المصرفي وفي محاوله لاستكمال وبناء خطوات جديدة من النجاحات داخل البنك بناء على ما قدمه المصرفي محمد الإتربي في رئاسة البنك طيلة الفترة الماضية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023.

وتم تعيين عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل رئيس مجلس لإدارة بنك مصر – غير تنفيذي، وتولى هشام عكاشة منصب الرئيس التنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي.



وضم تشكيل المجلس عضوية كل من: أشرف محسن بكري أحمد، ومحمود أحمد ممتاز محمود، وأحمد شريف محمد أحمد، وميرنا عصام الدين محمد عارف، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل، أعضاء غير تنفيذيين.





البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.111 تريليون جنيه.



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 30871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 37952 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13385 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 7333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10427 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم



أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن البيضاء ارتفاعًا في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024؛ وتراوح الارتفاع في سعر كيلو الفراخ البيضاء من جنيه إلى 3 جنيهات، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.



وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

البداية مع سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.