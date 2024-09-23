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اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23- 9- 2024

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن انخفاضًا في الأسواق اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا.

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 78 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 119.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيهًا إلى 155 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم تتراجع 3 جنيهات في الأسواق

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ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات وانخفاض البلدي

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