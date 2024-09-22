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اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم تتراجع 3 جنيهات في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024؛ إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء والبلدي بنحو 3 جنيهات، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 115.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات وانخفاض البلدي

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البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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