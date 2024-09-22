مواطنون ضد الغلاء تستنكر مبادرة "البيض"و تصفها بالتافهة وتدعو المواطنين للمقاطعة

استنكرت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك؛ إعلان وزارة التموين الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على مبادرة طرح 6 آلاف طبق بيض في المنافذ الحكومية التابعة للوزارات بسعر 150 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض اليوم، فيتو

مبادرة طرح 6 آلاف كرتونة بيض الواحد بـ 150 جنيهًا

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك؛ لـ «فيتو»إن إعلان الحكومة مبادرة طرح البيض بـ 150 جنيهًا للطبق لعدد 6 آلاف طبق؛ في منافذ وزارتي التموين والزراعة، هي مبادرة شعارها «تمخض الأسد فولد 180 ألف بيضة فقط».

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك؛ فيتو

مبادرة تافهة لا تكفي لسد احتياجات ربع حي من الأحياء

وتابع «العسقلاني» أنها مبادرة من رقمها أقل ما يقال عنها أنها «تافهة» لأن عدد الـ 180 ألف بيضة المطروحة في المبادرة لا تكفي لسد احتياجات ربع حي من أحياء القاهرة، فهي ستوجه إلى 6 آلاف أسرة فقط، وماذا عن باقي الشعب؟

صفقة لا تتناسب مع حجم وقدرات الدولة المصرية

وأضاف: «كنت أربأ بـ وزير التموين أن يدخل طرفًا في مثل هذه المبادرات التي تبدوا من أرقامها أنها تافهة ولا تتناسب مع حجم وقدرات الدولة المصرية، فهذه الصفقة التي أدراتها الحكومة عنوانها «تمخض الأسد فولد فأرًا يقدر بـ 180 ألف بيضة».

أسعار البيض اليوم، فيتو

مافيا البيض يحاولون تصدير صورة تحقيق خسائر على عكس الحقيقة

واستطرد قائلًا: إن المواطن يدفع ثمن معركة طاحنة - ديناصورية- بين الحكومة وأجهزتها المعنية من جهة وكبار المنتجين من جهة أخرى الذين صاروا «مافيا» يعملون ضد الوطن لصالح أنفسهم، بتعظيم أرباحهم فهو يحققون أرباح خرافية ويحاولون تصدير صورة للمجتمع أنهم يحققون الخسائر وهذا غير صحيح.

أسعار البيض اليوم، فيتو

أسعار البيض ارتفعت بعد قرار إحالة 21 من المنتجين للنيابة

وأشار «العسقلاني» إلى أنه بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالته 21 من منتجي البيض للنيابة العامة، أسعار البيض ارتفعت ارتفاعات تراوحت ما بين 30 و40 جنيهًا في الكرتونة، إذ أن سعر كرتونة البيض قبل القرار كانت 150 جنيهًا وبعده ارتفعت لـ 180 جنيهًا، وهناك مناطق تخطى فيها سعر الكرتونة الـ 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم، فيتو

دعوة لانضمام المواطنين لحملة مقاطعة البيض «خليه يمشش»

وقال «العسقلاني» إن الأمر الآن بيد المواطن الذي ندعوه إلى الانضمام إلى حملتنا «خليه يمشش» لمقاطعة شراء البيض ردًا على هذه ممارسات «مافيا البيض» التي تضر بالوطن، وأن منتجي البيض يحاولون إيهام المجتمع بهذه المبادرة وأنهم خفضوا الأسعار، وهذا ليس صحيح، لأن تكلفة الكرتونة لا تزيد على 120 جنيهًا، مضيفًا أنهم في وقت قصير رفعوا سعر البيض وبعده أعلنوا المبادرة بنفس السعر القديم قبل رفعه، في وقت يعلمون جيدًا أن خلاله يزيد طلبات شراء البيض خلال العام الدراسي.