ما السعر العادل لكرتونة البيض في الأسواق؟ شعبة الثروة الداجنة توضح
ارتفعت أسعار البيض ارتفاعات كبيرة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية لتتخطى سعر الكرتونة الـ 200 جنيه في بعض المحال، فيما وصل سعر كرتونة البيض إلى 245 جنيهًا في أحد السلاسل الغذائية.
ومع مبادرة طرح 6 آلاف كرتونة بيض في منافذ التموين والزراعة بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، ما أثر هذه المبادرة على الأسعار في السوق، وما هو السعر العادل الذي من المفترض أن تباع به كرتونة البيض في الأسواق؟
مبادرة طرح البيض بسعر 150 جنيها ستعيد التوازن للسوق
قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مبادرة طرح 6 آلاف طبق بيض في المنافذ بسعر 150 جنيهًا ستساهم في إعادة التوازن للسوق.
المبادرة مستمرة حتى نهاية العام الجاري
وأضاف السيد لـ فيتو أن المبادرة مستمرة حتى نهاية العام الجاري، ومن الجيد توفير البيض للمواطنين بأسعار مناسبة في منافذ وزارتي التموين والزراعة خاصة بعد ارتفاع أسعار البيض في السلاسل الغذائية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة.
لا يوجد أي فجوة ما ببن استهلاك وإنتاج البيض في مصر
وأشار إلى أن مصر لا تواجه أي مشكلة في إنتاج البيض، ولا حتى الكميات المعروضة، إذ يوجد فائض للتصدير، وبالفعل مصر تصدر البيض للخارج حاليًا، وعليه لا يوجد أي فجوة ما بين استهلاك وإنتاج البيض.
زيادة استهلاك البيض خلال العام الدراسي الجديد
ودعا رئيس شعبة الثروة الداجنة المواطنين لشراء البيض من منافذ وزارتي التموين والزراعة ضمن المبادرة، لحين استقرار سعره أو انخفاضه لمعدلاته السعرية العادلة، خاصة مع زيادة استهلاك البيض خلال العام الدراسي الجديد.
السعر العادل لكرتونة البيض في الأسواق
وعن السعر العادل لكرتونة البيض في الأسواق، أو أن سعر كرتونة البيض عدد 30 بيضة سعرها العادل هو 150 جنيهًا للمستهلك، كما هي مطروحة في المبادرة.
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