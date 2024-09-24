شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

أسعار الطماطم، كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، عن مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال شهرين.

السبب وراء ارتفاع أسعار الخضراوات

وقال "النجيب" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": إن كثرة حلقات التداول أحد أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات الفترة الأخيرة لا سيما مع تراجع المعروض بعد انخفاض الإنتاجية بنسبة 50% مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة الماضية.

موعد انخفاض اسعار الخضروات

ولفت إلى أن أسعار الطماطم والخيار والخضراوات ستنخفض خلال 20 يوما مع دخول العروة الجديدة، ودخول إنتاج قاعدة محمد نجيب.

انخفاض كبير في سعر الطماطم هذا الموعد

وأكد أنه من المنتظر انخفاض سعر كيلو الطماطم خلال شهر ونصف لتتراوح ما بين 5 إلى 8 جنيهات مع دخول العروة الشتوية.