مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

مزارع يبيع الطماطم بـ ٥ جنيهات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمزارع يبيع الطماطم بـ ٥ جنيهات بدلًا من 25 جنيها، حيث لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالمزارع، ودوره في تخفيف الأعباء وارتفاع الأسعار عن المصريين.

مزارع يبيع كيلو الطماطم بسعر 5 جنيهات

أثار مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه المزارع وهو يقول إنه يبيع كيلو الطماطم بسعر 5 جنيهات فقط، جدلًا وردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا التجار بإثارتهم لأزمة ارتفاع أسعار السلع مؤخرًا، وخاصة أسعار الطماطم، الذي تجاوز سعر الكيلو حاليًا 35 جنيهًا.

كيلو الطماطم بسعر 5 جنيهات، فيتو



وكان النشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لمزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات، وقال المزارع في الفيديو الذي انتشر بسرعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بص الطماطم ديه زرع فاخر، قسمًا بالله الطماطم بتكون بـ25 جنيها، وأنا بتاع الغلابة ببيع بـ5 جنيهات، ولا يهمني أي تاجرـ واللي عايز جملة يكلمني، وسآتي له في أي مكان"

وبرغم أن المزارع الذي ظهر في الفيديو قد أعلن عن رقم تليفونه للتواصل معه، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن تليفون المزارع مُغلق، ولم يتمكن أحد من النشطاء التواصل معه، لمعرفة حقيقة الفيديو الذي بثه، عبر تطبيق "تيك توك"، ووصف بعض النشطاء مقطع الفيديو بأنه ليس صحيح.

عداية الطماطم بسعر 100 جنيه

وقال المزارع: "عداية الطماطم بـ 100 جنيه، وكيلو الطماطم بـ5 جنيهات، أرخص سعر في مصر، وأنا بتاع الغلابة، واحنا حاسين ببعض"

اهو مزارع مصري اصيل بيبع الطماطم ب٥جنيه مش ب٣٥

يعنى لا الزراعة باظت ولا الحرارة أفسدت المحصول وانما هناك من بخطط ومن يخترع الأزمات للشعب المصري ويطلقها ع الشعب ف غياب الدور الرقابي الحكومى

الوووووو ياحكومة pic.twitter.com/UJnjunSZoB — 🇪🇬@selim_nany2🇪🇬 (@Nany_selim3) September 21, 2024



وعلقت الناشطة ناني سليم فقالت: "أهو مزارع مصري أصيل بيبيع الطماطم ب٥جنيهات مش ب٣٥ يعنى لا الزراعة باظت ولا الحرارة أفسدت المحصول، وإنما هناك من يخطط ومن يخترع الأزمات للشعب المصري ويطلقها على الشعب في غياب الدور الرقابي الحكومي... ألو يا حكومة".

وقالت الناشطة عزيزة الكسابي "التجار الكبار المتوحشين واقتصاديات السوق الحر، أصل إحنا كنا ناقصين كمان إن التجار يسيطروا على الأسعار.. والدولة ميبقاش لها دور...".

إنتاج الطماطم ضعيف وسعر القفص 600 جنيه

في حين قال الناشط أحمد زايد " الطماطم غاليه لأن الإنتاج ضعيف هذا العام نتيجة ارتفاع درجه الحرارة والقفص بـ 600 جنيه"

كيلو الطماطم اليوم، فيتو



وعلق الناشط الباز أفندي على رقم تليفون المزارع الذي ظهر بالفيديو، فقال: "تليفون المزارع الذي قاله في الفيديو مغلق"

في حين طالب شريف داش ببيع الطماطم بالتجزئة، فقال: "ياريت البيع بالتجزئة مش جملة منعا للاحتكار والاستغلال"

وعلق الناشط بدر علام فقال: "ما فيش الكلام ده بلا ٥ جنيه الطماطم بتتوزن جمله في الزرع كانت ب ٢٧ جنيه من فترة"

النشطاء يطالبون بتفعيل الدور الرقابي للحكومة

وطالب الناشط محمد جابر عبد الهادي بتفعيل الدور الرقابي للحكومة، فقال: "فين الرقابه فين الناس المسؤولين... حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ما يقوم بأعباء مسؤوليته وكل واحد يقدر يرفع الغلاء عن الناس..."

سعر كيلو الطماطم كم المزرعة، فيتو



ورد الناشط محمد الشاذلي قائلًا: "أي رقابة... الإيجار بقي ب2000ج وشيكارة الكيماوي ب1400وغيره وغيره وغيره... 5 جنيه أيه"

جدير بالذكر أن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وتراوحت أسعار الطماطم في الأسواق ما بين 37 جنيهًا و42 جنيهًا، بالإضافة لتوقعات بمواصلة الارتفاعات ليصل سعر الكيلو من الطماطم 45 جنيهًا.