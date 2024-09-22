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سياسة

نقيب الفلاحين: سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلو تجاوز 500 جنيه.. وهذا موعد تراجع الأسعار

الطماطم، فيتو
الطماطم، فيتو

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين إن سعر عداية الطماطم وزن 25 كيلوجراما تجاوز 500 جنيه لافتا إلى أن متوسط إنتاج فدان الطماطم حاليا يتجاوز 20 طن بما يحقق ربحا مرضيا لمزارعي الطماطم يصل لنصف مليون جنيه في الفدان الواحد في حالة بيع كل المحصول بالأسعار الحالية.

 

الارتفاع الغير مسبوق لأسعار الطماطم كان متوقعا نظرا لقلة المساحة المنزرعة

 

وأضاف عبدالرحمن أن الارتفاع غير المسبوق في اسعار الطماطم كان متوقعا نظرا لقلة المساحة المنزرعة من الطماطم بعد خسائر الفلاحين المتتالية في العروات السابقة وارتفاع تكلفة الزراعة مما جعل الكثير من مزارعي الطماطم يقللون من مساحات زراعتهم أو يزرعون محاصيل أخرى كما تأثر الانتاج سلبا بالارتفاع الكبير في درجات الحراره بالإضافة إلى أننا في فترة فاصل عروات.

العلاوات الثلاثة تجعل الطماطم متوفرة طوال العام 

 

وأشار أبو صدام الى  ان مصر اولي الدول عربيا وأفريقيا  في انتاج الطماطم وتحتل المركز السادس عالميا بانتاج يزيد عن 6 ملايين طن كل عام من زراعة 500 الف فدان لـ3 عراوت طوال العام وهم العروه الصيفية والشتويه والنيليه، بخلاف العروات المتداخلة التي تجعل الطماطم متوفره طوال ايام العام متوقعا اقبال كبير من المزارعين لزراعة الطماطم حاليا مما سيؤدى لانخفاض اسعارها خلال شهري نوفمبر وديسمبر اواخر العام الحالي.


عدم استقرار أسعار الطماطم يرجع  لكثرة الإقبال عليها 

 

وأكد أن عدم استقرار أسعار الطماطم يرجع  لكثرة الإقبال عليها لاهميتها الغذائية العاليه ولكونها سريعة التلف ويصعب حفظها طازجه لمدة طويلة مطالبا وزارة الزراعه بوضع خطة محكمة لتوفير الطماطم طوال العام بأسعار معقوله وتوفير مستلزمات زراعتها من تقاوي ومبيدات وأسمدة  وغير ذلك بكميات كافية وبأسعار مناسبة وتوفير المعلومات الزراعية الضرورية للمزارعين لتجنب التقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج في المستقبل.

 

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