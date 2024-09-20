الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

 شهدت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، 20-9-2024،  حالة من الاستقرار مستمرة منذ مساء الأربعاء الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، بين 80 و85 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و125 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 80 جنيها و85 جنيها، والبط البلدي مابين  135  جنيها و140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

 وتراوح سعر كيلو البانيه 175 و185 جنيها وفي السوبر ماركت 200 جنيه، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 95 جنيها، كيلو صدور بالعظم 125 جنيها، كيلو الدبابيس 125 جنيها، كيلو شيش طاووق 180 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 180 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 40 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

 كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، ليصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل، ويشارك في المبادرة بعد مربي الماشية ومحلات الجزارة واخد السلاسل الشهيرة بمدينة الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

بعد تدشين حملة «خليه يمشش».. تفاصيل مبادرة جديدة لطرح البيض بـ 150 جنيهًا.. و«منتجي الدواجن» يعلن موعد انخفاض الأسعار

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اسعار البط المولر اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الجمعة أسعار اللحوم اسعار اللحوم البلدي اسواق الفيوم البط الفرنساوي الابيض البط الميسكوفي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الفراخ البلدي الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ البيضاء للحوم البلدي

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

بمشاركة المجتمع المدني والأوقاف والقومي للسكان والمرأة، محافظ الفيوم يتابع مبادرة "بداية" (صور)

حملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة تستهدف 70 ألفا و300 رأس في الفيوم

تموين الفيوم: تحرير 650 مخالفة في حملات مكبرة على الأسواق خلال أسبوع

الأكثر قراءة

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

أخبار مصر اليوم.. مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لـ صلاح التيجاني بالتحرش.. بيان عاجل من النقل.. مجموعة أمريكية تطالب بإنهاء الدعم لجيش الاحتلال.. ومواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة

مصابون في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب غزة

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم

بسعر 29 ألف جنيه للمتر، طرح أراضي طبي وخدمي في الشيخ زايد

المزيد

انفوجراف

الملعونون بنصوص القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية