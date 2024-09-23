الإثنين 23 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تراجع طفيف في أسعار المعدن الاصفر داخل الاسواق اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.

وهبط سعر الجرام نحو 7 جنيهات داخل الاسواق منذ قليل.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4054 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3548 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3041 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28384 جنيهًا.

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