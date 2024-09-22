بعد طرح كرتونة البيض بـ 150 جنيهًا في المنافذ، «مواطنون ضد الغلاء»: المبادرة لخداع المصريين، شعبة الثروة الداجنة: لا نواجه أزمة في المعروض، "خليه يمشش" حملة جديدة للمقاطعة

ارتفاع أسعار بيض المائدة خلال الفترة الماضية أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع غير المبرر، وأن هناك محتكرين لهذه السلعة وهو ما أعلنت عنه حماية المستهلك وما تبع ذلك من إحالة 21 من تجار البيض بينهم أعضاء بشعبة البيض إلى النائب العام ولكن المشكلة لم تحل بل ارتفعت الأسعار أكثر وهو ما دفع شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن بدء مبادرتها لطرح البيض بسعر 150 جنيهًا للطبق في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

زيادة 2000 طبق ضمن مبادرة طرح البيض بـ 150 جنيهًا في المنافذ

وأعلنت شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، زيادة الكميات المطروحة من البيض إلى 6 آلاف طبق بزيادة 2000 طبق عن المعلن رسميًا في المبادرة بـ 4 آلاف طبق بداية من أمس السبت 21 سبتمبر الجاري، بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

فهل طرح 6000 طبق بيض في المنافذ سيحل أزمة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق؟

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

مبادرة شعارها «تمخض الأسد فولد 180 ألف بيضة فقط»

البداية مع محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك؛ الذي قال إن إعلان الحكومة مبادرة طرح البيض بـ 150 جنيهًا للطبق لعدد 6 آلاف طبق أي نحو 180 ألف بيضة؛ في منافذ وزارتي التموين والزراعة، هي مبادرة شعارها «تمخض الأسد فولد 180 ألف بيضة فقط».

محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك؛ فيتو

الـ 180 ألف بيضة لا تكفي لسد احتياجات ربع حي من أحياء القاهرة

وأوضح «العسقلاني» لـ «فيتو» أن مبادرة طرح 6 آلاف طبق بيض بسعر 150 جنيهًا للطبق في منافذ التموين والزراعة؛ مبادرة من رقمها أقل ما يقال عنها إنها «تافهة» لأن عدد الـ 180 ألف بيضة المطروحة في المبادرة لا تكفي لسد احتياجات ربع حي من أحياء القاهرة، فهي ستوجه إلى 6 آلاف أسرة فقط، وماذا عن باقي الشعب؟

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

رسالة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية

واستنكر «العسقلاني» أن يكون وزير التموين طرفًا في هذه المبادرة، قائلًا: «كنت أربأ بوزير التموين أن يدخل طرفًا في مثل هذه المبادرات التي تبدوا من أرقامها أنها تافهة ولا تتناسب مع حجم وقدرات الدولة المصرية».

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

المواطن يدفع ثمن معركة طاحنة بين الحكومة ومافيا البيض

وأضاف: إن المواطن يدفع ثمن معركة طاحنة - ديناصورية- بين الحكومة وأجهزتها المعنية من جهة وكبار المنتجين من جهة أخرى الذين صاروا «مافيا» يعملون ضد الوطن لصالح أنفسهم، بتعظيم أرباحهم فهو يحققون أرباحا خرافية ويحاولون تصدير صورة للمجتمع أنهم يحققون الخسائر وهذا غير صحيح.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض ارتفعت بعد قرار إحالة عدد من منتجي البيض للنيابة

وأشار «العسقلاني» إلى أن أسعار البيض ارتفعت ارتفاعات تراوحت ما بين 30 و40 جنيهًا في الكرتونة بعد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالته 21 من منتجي البيض للنيابة العامة، إذ إن سعر كرتونة البيض قبل القرار كانت 150 جنيهًا وبعده ارتفعت لـ 180 جنيهًا وهناك مناطق تخطى فيها سعر الكرتونة الـ 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

منتجو البيض يحاولون خداع المجتمع بهذه المبادرة

وتابع: إن منتجي البيض يحاولون إيهام وخداع المجتمع بهذه المبادرة وأنهم خفضوا الأسعار، وهذا ليس صحيحا، لأن تكلفة الكرتونة لا تزيد على 120 جنيهًا، مضيفًا أنهم في وقت قصير رفعوا سعر البيض وبعده أعلنوا المبادرة بنفس السعر القديم قبل رفعه، في وقت يعلمون جيدًا أن خلاله يزيد طلبات شراء البيض خلال العام الدراسي.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

دعوة المواطنين للانضمام إلى حملة «خليه يمشش»

وقال «العسقلاني» إن الأمر الآن بيد المواطن الذي ندعوه إلى الانضمام إلى حملة جمعية مواطنون ضد الغلاء «خليه يمشش» بشأن مقاطعة شراء البيض ردًا على هذه ممارسات «مافيا البيض» التي تضر بالوطن، وعلى المواطن أن يقوم بهذه المقاطعة ليكون ردًا عمليًا على الممارسات الاحتكارية لهؤلاء المنتجين.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

مبادرة طرح البيض بسعر 150 جنيهًا ستعيد التوازن للسوق

أما سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، فقال إن المبادرة تساهم في إعادة التوازن للسوق، خاصة وأنها مبادرة مستمرة حتى نهاية العام الجاري، ومن الجيد توفير البيض للمواطنين بأسعار مناسبة في منافذ التموين والزراعة خاصة بعد ارتفاع أسعار البيض في السلاسل الغذائية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

لا يوجد أي فجوة ما بين استهلاك وإنتاج البيض في مصر

وأشار «السيد» إلى أن مصر لا تواجه أي مشكلة في إنتاج البيض، ولا حتى الكميات المعروضة، إذ يوجد فائض للتصدير، وبالفعل مصر تصدر البيض للخارج حاليًا، وعليه لا يوجد أي فجوة ما بين استهلاك وإنتاج البيض.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

السعر العادل لكرتونة البيض في الأسواق

وعن السعر العادل للبيض في الأسواق، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالجيزة، أن سعر كرتونة البيض عدد 30 بيضة سعرها العادل هو 150 جنيهًا للمستهلك، كما هي مطروحة في المبادرة.

أسعار البيض اليوم في الأسواق، فيتو

زيادة استهلاك البيض خلال العام الدراسي الجديد

ودعا سامح السيد المواطنين لشراء البيض من منافذ وزارتي التموين والزراعة ضمن المبادرة، لحين استقرار سعره أو انخفاضه لمعدلاته السعرية العادلة في السوق، خاصة مع زيادة استهلاك البيض خلال العام الدراسي الجديد.