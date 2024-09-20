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اقتصاد

البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 86.5 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118.6 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيها إلى 155 جنيهًا للمستهلك.

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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

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