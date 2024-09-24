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اقتصاد

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت  أسعار البيض انخفاضًا ملحوظة في سعر الكرتونة الأسواق، بالتزامن مع العام الدراسي الذي بدأ في المدارس الحكومية يوم السبت الماضي.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض  أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار البيض البلدي بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 169.8 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 125 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

فيما انخفضت أسعار البيض بلدي انخفاضًا طفيفًا قدره 10 قروش للبيضة الواحدة، ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.2 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

 4 جنيهات تراجعًا في أسعار البيض الأحمر 

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 171.9 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 135 جنيهًا و200 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وانخفض سعر البيض الأحمر بنحو 20 قرشًا؛ ليبلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.1 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4.5 جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

4 جنيهات انخفاضًا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 168.7 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و195 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 8 جنيهات للبيضة الواحدة، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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