خطوات صرف حوالة بالدولار من بنك مصر

حدد بنك مصر عددا من الخطوات الواجب اتباعها في صرف حوالة بالدولار.

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء، وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار بسهولة، وهو تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

ومن جانب آخر تستعرض فيتو في السطور التالية أبرز أسباب تمنع وصول الحوالة البنكية لعملاء البنوك في المواعيد المحددة.

أسباب منع وصول الحوالة البنكية

وتشل قائمة تلك الاسباب ما يلي:

1- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات.

2- إذا كان البنك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام. لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية.

3- اختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.