أهالي سوهاج يشتكون من ارتفاع أسعار الطماطم، ونقيب الفلاحين: انفراج الأزمة في نوفمبر

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتفاعات المتزايدة في أسعار بعض الخضروات على رأسها الطماطم التى تتواجد بكل وجبة على مائدة الأسر المصرية لذا كان لابد من معرفة الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعارها خاصة في ظل شكاوى أهالي سوهاج المتكررة من ارتفاع أسعارها.

وأوضح المهندس زكريا احمد الخبير الزراعى أنه بالنسبة لموضوع الطماطم فتصل مساحة الأرض التى يتم زراعتها بالطماطم إلى ما يزيد على 500 فدان في محافظة سوهاج تنتج حوالى ما يزيد على 6 ملايين طن كل عام متمثلة الزراعة في ثلاث عروات أساسية هم العروة الصيفية والشتوية والنيلية بخلاف العروات المتداخلة التي تجعل الطماطم متوفرة طوال أيام العام، كما أن مصر من أولى الدول عربيا وأفريقيا، إنتاجا للطماطم.

وعلى جانب آخر قال المهندس عابدين محمد وكيل وزارة الزراعة بسوهاج: "ما تشهده الأسواق في مدن وقرى سوهاج من ارتفاع أسعار الطماطم شيء طبيعى ومتوقع فالمعروض أقل من المطلوب لأن تلك الفترة تتوسط العروات فزراعة الوجه البحرى انتهى إنتاجها وزراعة إسنا بالأقصر والتى مفروض تأتى بعد زراعة الوجه البحرى وهى أقرب عروة لنا أمامها حوالى شهر ونصف على الإنتاج".

وأضاف وكيل وزارة الزراعة لـ فيتو ان محافظة سوهاج اليوم بدأت في زراعة عروة الطماطم ومن المتوقع حصاد محصولها بعد ثلاثة شهور وبالتالى فسوهاج معظم فترات السنة سوق للخضار القادم من الوجه البحرى أو جنوب الصعيد مما يؤدى إلى ارتفاع سعره لزيادة تكلفة النقل مع ارتفاع أسعار المواد البترولية.

الأولى وكيل زراعة سوهاج والثانية نقيب الفلاحين

وكيل زراعة سوهاج: من المتوقع انخفاض اسعار الطماطم في نوفمبر

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين: "سنشهد تراجعا في اسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر المقبل، وحتى نضوج العروة الشتوية ونزولها الأسواق، وبالتالي تنخفض الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا"، مؤكدا أنها الآن في ذروة ارتفاعها ولن يحدث ارتفاع مرة أخرى بسبب الإقبال الكبير على زراعة الطماطم مما سيؤدى لإنخفاض الأسعار خلال شهري نوفمبر وديسمبر أو آخر العام الحالي.