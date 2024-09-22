متى يتوقف جنون ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، سجلت أسعار الطماطم سعرًا جديدًا في الأسواق لتتراوح ما بين 37 جنيهًا و42 جنيهًأ، مع توقعات بمواصلة الارتفاعات لتصل إلى 45 جنيهًا.

فهل تشهد أسعار الطماطم ارتفاعات جديدة، وما هي أسباب ارتفاعها، وموعد انخفاضها، هذه الأسئلة تجيب عليها شعبة الخضراوات في السطور الآتية:

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم ارتفعت إلى 40 جنيهًا في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مواصلة ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق لتصل في بعض الناطق إلى 42 جنيهًا؛ أمرًا كان متوقعًا مع انخفاض الكميات المعروضة من الطماطم في السوق المحلي وزيادة طلبات الشراء.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، فيتو

تأثر محصول الطماطم بارتفاع درجات الحرارة

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق؛ يرجع إلى قلة الإنتاجية هذا العام، متأثرة بارتفاع درجات الحرارة، التي أثرت على محصول الطماطم وهو على الشجر، فدرجات الحرارة كانت مرتفعة جدًا بمعدلات لم تستطع بعض الخضراوات الصمود لمواجهة هذا الارتفاع؛ خاصة مع إتباع الأنماط التقليدية في الزراعة.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

لا توجد كميات طماطم في الأسواق تلائم الاستهلاك

وأضاف أن مع تأثر إنتاجية الطماطم وقلت الكميات منها؛ فإنه لا توجد كميات طماطم تلائم الاستهلاك خلال الفترة الحالية ولذلك ارتفعت الأسعار.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

الطماطم ستنخفض مع طرح بشائر محصول الموسم الجديد

وأوضح حاتم النجيب أنه من المقرر أن تنخفض الطماطم مع طرح بشائر محصول الطماطم من إنتاجية الفيوم في الموسم الجديد، الذي يبدأ مع بداية شهر أكتوبر المقبل، الذي سيتوالى بعده طرح محاصيل وإنتاجيات محافظات أخرى منها الشرقية والوادي الجديد، فضلًا عن إنتاجيات جميع محافظات الصعيد.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم ستنخفض تدريجيًا مع زيادة الكميات وتناسب الطلب

وأشار إلى أنه وفقًا لقاعدة العرض والطلب فإنه مع زيادة المعروض من الطماطم بعد طرح إنتاجية الموسم الجديد، ستنخفض أسعار الطماطم تدريجيًا مع زيادة الكميات وتناسب الطلب.