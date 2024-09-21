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اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء 3 جنيهات وانخفاض البلدي

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم السبت 21 سبتمبر 2024؛ إذ ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، مقابل انخفاض أسعار الفراخ البلدي بنحو جنيهين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع  سعر كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم السبت، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرخا السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 82 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم السبت، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.3 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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البلدي تتراجع 3 جنيهات، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

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