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اقتصاد

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

ارتفاع أسعار الطماطم
ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار الطماطم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت ارتفاعًا جديدًا اليوم، إذ شملت ارتفاعات الطماطم كل من البلدي السائب والمعبأ والأورجانيك وحتى الشيري.

أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أبرز التحركات السعرية للطماطم في الأسواق خلال السطور الأتية: 

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم البلدي لتصل لـ 44 جنيهًا

البداية مع الطماطم بلدي التي سجلت ارتفاعًا جديدًا بنحو جنيهين، ليصل سعر كيلو الطماطم البلدي إلى 44 جنيهًا وذلك مقارنة بسعرها السابق الذي بلغ 42 جنيهًا.

وبهذا الارتفاع؛ يتراوح سعر كيلو الطماطم بلدي في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ ما بين 37 إلى 44 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

5 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الطماطم البلدي المعبأة 

فيما تراوح سعر طماطم بلدي فاخرة معبأة نحو 50 جنيهًا للكيلو، بارتفاع يقدر بـ 5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم شيري بنحو 50 جنيهًا في الأسواق

كما ارتفع سعر كيلو الطماطم شيري بنحو 50 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، ليصل سعر طماطم شيري إلى 200 جنيه للكيلو في عدد من المحال التجارية؛ مقابل 150 جنيهًا للكيلو أخر سعر لها قبل الارتفاع الجديد.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الطماطم أورجانيك في الأسواق

كما ارتفعت أسعار الطماطم الأورجانيك أو العضوية في الأسواق، إذ قفز سعر الطماطم العضوية بنحو 10 جنيهات، وجاءت أسعار الطماطم أورجانيك كالأتي: 

  1. بلغ سعر طماطم كبيرة الحجم «عضوي/ أورجانيك» نحو 75 جنيهًا للكيلو.
  2. بلغ سعر طماطم إيزيس «عضوي/ أورجانيك» معبأة وزن 900 جرام نحو 71 جنيهًا.
ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات

أما عن أسعار كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ فسجلت استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 15 و25 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الطماطم وفقًا للبوابة الحكومية

وفي أسواق التجزئة ووفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، ارتفع سعر كيلو الطماطم بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الطماطم نحو 31 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 15 و40 جنيهًا للكيلو.

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