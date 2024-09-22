الأحد 22 سبتمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضروات، الطماطم تواصل الارتفاع بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
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