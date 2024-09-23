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مبادرة خفض أسعار البيض بمنافذ التموين تثير الجدل.. رواد السوشيال ميديا: المنتجون نجحوا في تثبيت السعر.. وشعبة الثروة الداجنة: تكلفة الإنتاج لا تزيد عن 90 جنيهًا للطبق

أسعار البيض في الأسواق،
أسعار البيض في الأسواق، فيتو

 أثار إعلان شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن طرح 6 آلاف طبق بيض في منافذ التموين والزراعة بسعر 150 جنيهًا حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استنكار عدد من رواده أن سعر كرتونة البيض داخل المبادرة بـ 150 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المنتجون نجحوا في تثبيت سعر البيض تحت ستار المبادرة

وأشار رواد السوشيال ميديا إلى أن  سعر كرتونة البيض مبالغ فيه، وأن المنتجين استطاعوا تثبيت سعر كرتونة البيض عند سعر مرتفع ليحققوا به مكاسب إضافية، تحت ستار مبادرة لخفض الأسعار، فالكميات المطروحة لا تكفي لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، كما أنها مقتصرة على المنافذ التي غير متوفرة في جميع المناطق.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

فهل حقًا سعر كرتونة البيض ضمن المبادرة المعلنة مرتفع مقارنة بتكلفة الإنتاج؟

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تحركات إيجابية من وزيري التموين والزراعة لمحاولة خفض أسعار السلع

 وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس  شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك تحركات إيجابية من وزيري التموين والزراعة لمحاولة خفض أسعار السلع، التي منها الاتفاق على مبادرة لخفض أسعار البيض للمستهلك لتصل إلى 150 جنيهًا، لكن البيض يباع في المزارع بسعر 163 جنيهًا.

 الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

سعر كرتونة البيض ضمن المبادرة مبالغ فيه

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» ومن وجهة نظري أن سعر كرتونة البيض المسعرة داخل المبادرة بـ 150 جنيهًا سعرًا مبالغًا فيه جدًا، نظرًا لتكلفة إنتاج البيض التي تقل عن هذا السعر بكثير، وكان من الضروري أن تحدث هذه المبادرة نوعًا من التوازن بأن يصل سعر البيض إلى سعره العادل، وليس بهذا السعر المرتفع.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

يجب توفير البروتين الحيواني بأسعار تتناسب مع دخل الأفراد

وأشار «السيد» إلى أنه ليس مع تكبد المنتجين خسائر، بل من مصلحة الجميع أن يكسب المنتج حتى تستمر الصناعة، لكن نحن لسنا مع تحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطن، إذ يجب توفير البروتين الحيواني بأسعار تتناسب مع دخل الأفراد داخل المجتمع.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المنتجون استطاعوا تعويض خسائرهم بعد أزمة 2022

وتابع: فليس الأهم أن يحقق المنتج مكاسبًا فقط، ونحن نعترف بأن المنتجين مروا بأزمة في عام 2022 تكبدوا خلالها خسائر كبيرة، لكن هذه الأزمة تجاوزها القطاع وعدنا للإنتاج، ولانخفاض مدخلات الإنتاج التي على رأسها الأعلاف، واستطاعوا تعويض الخسائر بشكل كبير.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

تكلفة إنتاج كرتونة البيض لا تزيد عن 90 جنيهًا

وأوضح أن تكلفة كرتونة البيض تساوي 5 كيلوات من الأعلاف، وأعلاف البياض يتراوح سعر الكيلو منها ما بين 17 إلى 19 جنيهًا، أي أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض يصل لـ 90 جنيهًا، فلماذا سعر البيض مرتفع جدًا مقارنة بتكلفة إنتاجه ليصل إلى 163 جنيهًا جملة في المزارع، وحتى 150 جنيهًا ضمن المبادرة للمستهلك.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المواطن كان يتمنى خفض أسعار البيض لـ 120 جنيهًا للكرتونة

 وتابع: أن المجهودات التي تبذل من الحكومة حاليًا لخفض أسعار البيض لا ترتقي لطموحات وآمال المواطن المصري، الذي يتمنى أن يكون سعر كرتونة البيض 120 جنيهًا، والمنتجون قادرون على طرح البيض بهذا السعر، والذي معه يحققون مكاسب كبيرة.

أسعار البيض في الأسواق، فيتو

المبادرة ليست لها قيمة مع تثبيت سعر البيض عند 150 جنيهًا

وقال «السيد» إنه ليس من المنطقي أن تكون تكلفة إنتاج البيض بهذا الانخفاض ويتم الاتفاق مع المنتجين على ضخ كميات منه في المنافذ، محددين سعرًا مرتفع للكرتونة، أما تثبيت السعر، هذه المبادرة ليست لها قيمة مع تثبيت سعر البيض عند 150 جنيهًا، وأن هذه المبادرة تعد ضد مساعي الحكومة وتحبط مجهوداتها في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار عادلة للمنتج والمستهلك.

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مواطنون ضد الغلاء تستنكر مبادرة "البيض" وتدعو المواطنين للمقاطعة

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بعد طرح كرتونة البيض بـ 150 جنيهًا في المنافذ، «مواطنون ضد الغلاء»: المبادرة لخداع المصريين، شعبة الثروة الداجنة: لا نواجه أزمة في المعروض، "خليه يمشش" حملة جديدة للمقاطعة

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