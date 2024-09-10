أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم، ننشر الجزء الثاني من الحركة القضائية، مواجهة مصر وبوتسوانا، سبب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 شهور بنسبة (0.4%)

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (231.1) نقطة لشهر اغسطس 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا شهريًا قدره (1.9%).

مجلس القضاء الأعلى يقر مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الإثنين 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 9 من سبتمبر 2024 برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025 بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين (أ ) و(ب) والقضاة بالمحاكم الإبتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

خبير يكشف توقعاته بعد الاعتراضات المصرية وخطابات مجلس الأمن حول سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، ماذا بعد الاعتراضات المصرية وخطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟

منتخب مصر يواجه بوتسوانا اليوم في الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أوبيد إيتاني تشيلومي بمدينة فرانسيستوون، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

عائلات كاملة اختفت، ارتفاع ضحايا مجزرة مواصي خان يونس إلى 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا (فيديو)

أكد مدير الإمداد في الدفاع المدني بغزة، أن مجزرة جيش الاحتلال الاحتلال في مواصي خان يونس ارتفع إلى نحو 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحًا.

الأمم المتحدة قد تصوت على قرار لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال ستة أشهر.

بيوتنا اتخربت والمدارس طردتنا، معلمو اللغة الأجنبية الثانية يستغيثون بـ السيسي بعد قرار وزير التعليم

استغاث معلمو اللغات الأجنبية الثانية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد قرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن خروج اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة وعدم تدريسها للصف الأول الإعدادي.

بعد موسكو، الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة.

تنسيق المرحلة الثالثة، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

بدأ موقع تنسيق الجامعات في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.

الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 و23 سبتمبر في نيويورك، مبينًا أن الولايات المتحدة ليست الوجهة المثلى الآن للسفر بالنسبة للزعيم الروسي.

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

توفي شاب صيني يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب فشل في الأعضاء، بعد العمل لمدة 104 أيام متتالية، مع يوم واحد فقط من الراحة.

أعين العالم عليها، أول صورة لمنصة المناظرة بين هاريس وترامب

بينما يستعد كل من مرشحيَ انتخابات الرئاسة الأمريكية للمناظرة المرتقبة التي ستجمع الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس للمرة الأولى اليوم الثلاثاء في العاشر من سبتمبر، نشرت قناة ABC News أول صورة لمنصة المناظرة الرئاسية.

شعبة الخضراوات تكشف عن سببين وراء ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق

ارتفعت أسعار الزيتون الطازج في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات ارتفاعات كبيرة، ليتراوح سعر كيلو الزيتون التفاحي من 70 إلى 80 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الزيتون العزيزي من 80 إلى 90 جنيهًا.

ندب وتجديد رؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا بشأن تحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للعام القضائي 2024 / 2025 حيث وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الإثنين 6 من ربيع الأول سنة 1446 هجريًّا الموافق 9 من سبتمبر سنة 2024 ميلاديًّا على الآتي:

رئيس إنبي يكشف كواليس صفقة انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، كواليس صفقة انتقال محمد حمدي ظهير أيسر الفريق إلى نادي الزمالك، على سبيل الإعارة.

الزمالك يدخل في مفاوضات مع مهاجم أودينيزي الإيطالي السابق، وهذا رد اللاعب

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع النيجيري إسحاق سوكسيس مهاجم فريق أودينيزي الإيطالي السابق، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رابط مباشر، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات بحد أدنى 50%

بدأ موقع تنسيق الجامعات في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.

رئيس إنبي: الأهلي لو رفع سماعة التليفون وطلب لاعب هوديه بنفسي والجلوس مع الخطيب شرف لأي حد

رد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، على ما تردد على حرص إنبي للتعاون مع نادي الزمالك بعكس الأهلي خاصة بعد صفقة مصطفى شلبي وزياد كمال ومحمد حمدي الذين تم انتقالهم للأبيض.

عروس الجنة، قصة مأساوية في وفاة فتاة الشرقية المفاجئ بعد أيام من خطبتها (فيديووصور)

خيَّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز كفر صقر محافظة الشرقية الساعات الماضية، بعد وفاة "نور صلاح الشربينى" إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجأة بعد أيام من خطوبتها.

عبد العاطي يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

أصدر د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على ادارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل.

الزمالك يدخل في مفاوضات مع مهاجم أودينيزي الإيطالي السابق، وهذا رد اللاعب

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع النيجيري إسحاق سوكسيس مهاجم فريق أودينيزي الإيطالي السابق، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فتح مراكز الاقتراع في الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأردن أبوابها، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية العشرين التي تُعد علامة فارقة في تاريخ المملكة مع دخولها مئويتها الثانية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.

اليوم، نظر رد الهيئة في محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بـ"بأوامر إلهية"

تنظر محكمة استئناف القاهرة، في جلسة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، طلب دفاع مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها، برد هيئة المحكمة والفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

أفادت دراسة علمية نشرت أن تدابير الإغلاق التي فرضتها السلطات الصحية أثناء جائحة كوفيد-19 أدت إلى تسارع غير عادي في نضوج الدماغ لدى المراهقين، وأن أدمغة الفتيات تقدمت في العمر بشكل أكبر من الفتيان، محذرة من أن هذه التطورات لها تأثير ضار على الصحة العقلية.

