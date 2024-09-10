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اقتصاد

شعبة الخضراوات تكشف عن سببين وراء ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق

أسباب ارتفاع أسعار
أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

ارتفعت أسعار الزيتون الطازج في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات ارتفاعات كبيرة، ليتراوح سعر كيلو الزيتون التفاحي من 70 إلى 80 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الزيتون العزيزي من 80 إلى 90 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

ضجة على السوشيال بسبب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج

الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين استنكروا الارتفاعات الكبيرة في سعر الزيتون الطازج.

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

توقعات بارتفاع أسعار الزيتون مخلل في الأسواق

وتوقع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن يؤثر ارتفاع سعر الزيتون الطازج على المخلل في الأسواق، كما توقع البعض أن يرتفع سعر زيتون مخلل في شهر رمضان المقبل متأثرًا بارتفاع أسعار الزيتون الطازج.

أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

فما هي أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج في الأسواق؟

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

 أسعار الزيتون الطازج ارتفعت كثيرًا هذا العام

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الزيتون الطازج ارتفعت كثيرًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج في الأسواق

وأرجع «النجيب» أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج في الأسواق؛ إلى قلة الكميات المعروضة من الزيتون.

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

انخفاض ملحوظ في إنتاجية أنواع زيتون المائدة

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن هذا العام شهد انخفاضًا ملحوظًا في إنتاجية أنواع الزيتون الطازج الذي يستخدم في التخليل «زيتون المائدة»، خاصة مع قلة المساحات المنزرعة من زيتون المائدة.

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

أرباح زراعة أنواع الزيتون لاستخلاص الزيت كبيرة

وأشار «النجيب» إلى أن المزارعين يفضلون زراعة أنواع الزيتون التي يستخلص منها الزيت وتوجه إلى المعاصر، وذلك نظرًا لارتفاع أسعاره مقارنة بزيتون المائدة ويعطي أرباح أعلى بكثير.

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق، فيتو

زيتون المائدة المصري يوجه للتصدير للخارج 

وتابع «النجيب» أن أحد الأسباب أيضًا التي أدت إلى انخفاض كميات زيتون المائدة في الأسواق؛ هو أن الزيتون المصري مطلوب جدًا وعليه طلبات شراء كبيرة في السوق العالمي، ولذلك يوجه إلى التصدير.

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ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

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بزيادة تصل لـ 10 جنيهات، أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

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