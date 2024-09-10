شعبة الخضراوات تكشف عن سببين وراء ارتفاع أسعار الزيتون الطازج بالأسواق
ارتفعت أسعار الزيتون الطازج في أسواق التجزئة لبيع الخضراوات ارتفاعات كبيرة، ليتراوح سعر كيلو الزيتون التفاحي من 70 إلى 80 جنيهًا، فيما يتراوح سعر كيلو الزيتون العزيزي من 80 إلى 90 جنيهًا.
ضجة على السوشيال بسبب ارتفاع أسعار الزيتون الطازج
الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين استنكروا الارتفاعات الكبيرة في سعر الزيتون الطازج.
توقعات بارتفاع أسعار الزيتون مخلل في الأسواق
وتوقع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن يؤثر ارتفاع سعر الزيتون الطازج على المخلل في الأسواق، كما توقع البعض أن يرتفع سعر زيتون مخلل في شهر رمضان المقبل متأثرًا بارتفاع أسعار الزيتون الطازج.
فما هي أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج في الأسواق؟
أسعار الزيتون الطازج ارتفعت كثيرًا هذا العام
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الزيتون الطازج ارتفعت كثيرًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج في الأسواق
وأرجع «النجيب» أسباب ارتفاع سعر الزيتون الطازج في الأسواق؛ إلى قلة الكميات المعروضة من الزيتون.
انخفاض ملحوظ في إنتاجية أنواع زيتون المائدة
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن هذا العام شهد انخفاضًا ملحوظًا في إنتاجية أنواع الزيتون الطازج الذي يستخدم في التخليل «زيتون المائدة»، خاصة مع قلة المساحات المنزرعة من زيتون المائدة.
أرباح زراعة أنواع الزيتون لاستخلاص الزيت كبيرة
وأشار «النجيب» إلى أن المزارعين يفضلون زراعة أنواع الزيتون التي يستخلص منها الزيت وتوجه إلى المعاصر، وذلك نظرًا لارتفاع أسعاره مقارنة بزيتون المائدة ويعطي أرباح أعلى بكثير.
زيتون المائدة المصري يوجه للتصدير للخارج
وتابع «النجيب» أن أحد الأسباب أيضًا التي أدت إلى انخفاض كميات زيتون المائدة في الأسواق؛ هو أن الزيتون المصري مطلوب جدًا وعليه طلبات شراء كبيرة في السوق العالمي، ولذلك يوجه إلى التصدير.
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