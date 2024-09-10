الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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اقتصاد

الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 شهور بنسبة (0.4%)

ارتفاع التضخم السنوي
ارتفاع التضخم السنوي

 التضخم ، كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ان  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (231.1) نقطة لشهر اغسطس 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا شهريًا قدره (1.9%).

 

ارتفاع اسعار السلع الغذائية 

 ترجع الأسباب إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)،  مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).
 

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 

 

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) لشهر اغسطس 2024 مقابل (39.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر اغسطس 2024 مقارنة بشهـر يوليو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%).


سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%).


سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.5%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%).
 

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (1.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).


سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (3.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%).


سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (10.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).


سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.9%).


سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%).


سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.4%).


سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).


ثانيًا: التغير السنوي (شهر اغسطس 2024 مقارنة بشهر اغسطس 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (28.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (21.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (34.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (15.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (29.7%) 


مجموعة الخضروات بنسبة (44.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (19.6%)، مجموعة منتجات غذائية بنسبة (55.9%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (32.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (43.6%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (18.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (37.6%).


سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (25.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (33.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.2%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (21.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.2%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.1%).


سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (12.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.4%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (7.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (17.8%).
 

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (23.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (26.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (30.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (33.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (24.7%).


سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (25.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%).


سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (23.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (28.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.7%).


سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (27.4%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).


سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (49.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (31.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (68.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).


سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).


سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (31.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.6%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (33.8%).

 

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تعبئة العامة والاحصاء التضخم ارتفاع أسعار السلع الغذائية معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

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