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خارج الحدود

عبد العاطي يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

السفير تميم خلاف
السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

أصدر د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على ادارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل.

كان السفير تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسى بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الاعلامى بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية فى البرازيل.

كما سبق له العمل على مدار عشر سنوات فى العمل الدبلوماسى متعدد الأطراف، حيث كان مديرا لشئون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعضوا بإدارة الامم المتحدة ومثل مصر فى العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وكان مفاوض مصر الرئيسى فى المفاوضات التى جرت لصياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية التى تم اعتمادها بالأمم المتحدة عام ٢٠١٧.  

سبق انتداب السفير تميم خلاف الى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

حصل على شهادة بكالوريوس فى العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٩، ورسالة ماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام ٢٠٠٣، وكان زميلا بمركز وثرهد للشئون الدولية بجامعة هارفرد عامى ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩.

بدر عبد العاطى يثمن الدور المحوري والوطني للإعلام المصرى

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تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية متحدث الخارجية الجديد

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