عروس الجنة، قصة مأساوية في وفاة فتاة الشرقية المفاجئ بعد أيام من خطبتها (فيديووصور)

عروس الشرقية، خيَّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز كفر صقر محافظة الشرقية الساعات الماضية، بعد وفاة "نور صلاح الشربينى" إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجأة بعد أيام من خطوبتها.

وفاة عروس بعد خطبتها بأيام

والفتاة من أسرة بسيطة احتفلت بخطبتها قبل عدة أيام بحسب -جيرانها ولم تسعها الفرحة وحاولت جاهدة شراء جهازها من الأجهزة الكهربائية والمفروشات وغيرها، لكن القدر لم يمهلها وتوفيت أول امس إثر إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى وفاتها قبل نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

لم تتخيل الأسرة أن تكون وردة البيت، كما يطلقون عليها، أن تكون نهايتها الموت المفاجئ بعد أيام من إتمام خطبتها على شريك حياتها.

عروس كفرصقر،فيتو

وقال أحد الأهالي: "تفاجأت الأسرة بسقوطها مغشيًّا عليها وأطلقت إحدى قريباتها صرخة مدوية وتجمع جميع الأقارب وتوجهوا بها للمستشفى إلا أن الطبيب أخبرهم بوفاة الفتاة إثراصابتها بغيبوبة سكر.

وأضاف: "أن قضاء الله وقدره نفذ، وأن الصدمة طالت الجميع… ربنا يرحمها ويصبر أهلها.. عروس في الجنة ان شاء الله".

أسرة المتوفاة تتلقي العزاء بمضيفة القرية، فيتو

مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفتر عزاء

وتحولت صفحات وجروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"بمحافظة الشرقية إلى دفتر عزاء وحزن على وفاة عروس الجنة بعد أيام من إتمام خطبتها، حيث نعاها العديد بكلمات حزينة ومؤثرة، وانهالت عليها الدعوات بالرحمة والمغفرة.

تشييع جثمان عروس الشرقية

وشيَّع الأهالي بقرية البوها المحطة التابعة لمركزكفرصقر بمحافظة الشرقية جثمان الفتاة والتي وفاتها المنية بعد تعرضها لغيبوبة سكر في مشهد جنائزي مهيب وسط حزن وبكاء الأهالي.

وتوافد المئات من الأهالى الساعات الماضية على السرادق المقام بقرية البوها المحطة لتقديم واجب العزاء في وفاة العروس لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرتها.

أسرة المتوفاة تتلقي العزاء بمضيفة القرية، فيتو

ما هي أعراض الغيبوبة المرتبطة بمرض السكري؟

وتشمل الأعراض الثلاثة الرئيسية للغيبوبة ما يلي:

فقدان الوعي: هذا يشبه النوم العميق، ومن المستحيل إيقاظك.

عدم استجابة العين: هذا يعني أن عينيك تظل مغلقة، وأن الشخص الذي يفتح عينك لا يتسبب في رد فعل، وقد يكون لعينيك بعض الاستجابات المنعكسة، مثل التفاعل مع الضوء.

قلة الاستجابة الحركية (الحركة): هذا يعني أنك لا تتحرك بوعي، ولكن ربما لا يزال لديك بعض الاستجابات المنعكسة.

تشمل الأعراض الشديدة لـ DKA التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بالسكري ما يلي:

أسرة المتوفاة تتلقي العزاء بمضيفة القرية، فيتو

استفراغ وغثيان.

وجع بطن.

التنفس السريع والعميق بوتيرة ثابتة (تنفس كوسماول).

رائحة الفم برائحة الفواكه.

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالارتباك أو الارتباك.

انخفاض اليقظة.

وتشمل أعراض HHS التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بالسكري ما يلي:

التغيرات العقلية، مثل الارتباك أو الهذيان أو الهلوسة.

فقدان الوعي.

جفاف الفم والعطش الشديد (العطاش).

كثرة التبول.

عدم وضوح الرؤية أو فقدان الرؤية.

الضعف أو الشلل الذي قد يكون أسوأ في أحد جانبي الجسم.

اسرة المتوفية تتلقي العزاء بمضيفة القرية،فيتو3

وتشمل أعراض الانخفاض الشديد في نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بالسكري ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

كلام غير واضح.

صعوبة التنسيق.

يجري مشوشا.

النوبات.

الإسعافات الأولية للغيبوبة المرتبطة بمرض السكري

إذا دخل شخص قريب منك في غيبوبة مرتبطة بمرض السكري، فاتبع خطوات الإسعافات الأولية التالية:

اتصل فورًا بالرقم برقم خدمات الطوارئ.

ولا تعطوهم أي شيء ليأكلوا أو يشربوا فقد يختنقوا.

اقلبهم على جانبهم حتى لا يعيق أي شيء تنفسهم (مثل البصق أو القيء).

أسرة المتوفاة تتلقي العزاء بمضيفة القرية، فيتو

ما هي عوامل الخطر للغيبوبة المرتبطة بمرض السكري؟

أي شخص مصاب بداء السكري — أو مرض السكري غير المشخص — معرض لخطر الإصابة بالغيبوبة المرتبطة بالسكري ولكن المخاطر المتزايدة لأسباب محددة تعتمد على نوع مرض السكري: