الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يواجه بوتسوانا اليوم في الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أوبيد إيتاني تشيلومي بمدينة فرانسيستوون، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب. 

 

منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز

يسعى منتخب مصر الوطني لتحقيق الفوز على أصحاب الأرض من أجل الحصول على الثلاث نقاط والإنفراد بصدارة مجموعته لتعزيز حظوظه في التأهل، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه على منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل. 

منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة بوتسوانا

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا.

شهد مران المنتخب الوطني إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

حضر مران منتخب مصر دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

 

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا

وتشهد قائمة منتخب مصر العديد من الغيابات لعدد من عناصره الأساسية بسبب الإصابات، أبرزهم مصطفى محمد هداف الفريق وعمر مرموش، فيما يغيب أحمد حجازي مدافع نيوك السعودي بعد استبعاده من معسكر الفراعنة بعد مشادة وقعت بينه وبين المدير الفني حسام حسن أثناء مباراة الرأس الأخضر في الجولة الأولى. 

 

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًّا موعدًا جديدًا ونهائيًّا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا.

وأخطر الكاف منتخب مصر بإقامة مباراة بتسوانا في السابعة مساء بدلًا من التاسعة بعد اعتراض المنتخب على الموعد القديم.

رفض مسئولو منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخاص بتأجيل مباراة الفراعنة أمام بتسوانا لتقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرًا.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

وتنقل مباراة مصر وبوتسوانا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب بوتسوانا مباراة مصر وبوتسوانا مباراة بوتسوانا ومصر موعد مباراة مصر وبوتسوانا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يطمئن هاتفيا علي بعثة منتخب مصر في بتسوانا

بعد اعتراض منتخب مصر، كاف يحدد موعدا جديدا لمباراة بتسوانا

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتسوانا غدا (صور)

نتائج 6 مواجهات جمعت منتخب مصر ضد بتسوانا (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

إصابة 19 شخصا بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية