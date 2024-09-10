منتخب مصر يواجه بوتسوانا اليوم في الجولة الثانية بتصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب بوتسوانا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب أوبيد إيتاني تشيلومي بمدينة فرانسيستوون، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يسعى لتحقيق الفوز

يسعى منتخب مصر الوطني لتحقيق الفوز على أصحاب الأرض من أجل الحصول على الثلاث نقاط والإنفراد بصدارة مجموعته لتعزيز حظوظه في التأهل، خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه على منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.

منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة بوتسوانا

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بتسوانا.

شهد مران المنتخب الوطني إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

حضر مران منتخب مصر دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

غيابات منتخب مصر أمام بوتسوانا

وتشهد قائمة منتخب مصر العديد من الغيابات لعدد من عناصره الأساسية بسبب الإصابات، أبرزهم مصطفى محمد هداف الفريق وعمر مرموش، فيما يغيب أحمد حجازي مدافع نيوك السعودي بعد استبعاده من معسكر الفراعنة بعد مشادة وقعت بينه وبين المدير الفني حسام حسن أثناء مباراة الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًّا موعدًا جديدًا ونهائيًّا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا.

وأخطر الكاف منتخب مصر بإقامة مباراة بتسوانا في السابعة مساء بدلًا من التاسعة بعد اعتراض المنتخب على الموعد القديم.

رفض مسئولو منتخب مصر قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخاص بتأجيل مباراة الفراعنة أمام بتسوانا لتقام في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد أن كان محددا لها الرابعة عصرًا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا

وتنقل مباراة مصر وبوتسوانا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.