الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، نظر رد الهيئة في محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بـ"بأوامر إلهية"

المتهمة، فيتو
المتهمة، فيتو

تنظر محكمة استئناف القاهرة، في جلسة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، طلب دفاع مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها، برد هيئة المحكمة والفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وطلب دفاع مضيفة الطيران من المحكمة عرض موكلته على لجنة خارج مستشفى العباسية، وقال الدفاع خلال جلسة المحكمة إنه لن يترك موكلته حتى تظهر الحقيقة، وإنه فى حال رفض طلبه سيقوم برد الدائرة.

 وأضاف أن اللجنة المشكلة من مستشفى العباسية والتى قامت بعمل التقرير قالت إن المتهمة سليمة ومتماسكة، هى نفس اللجنة التى قامت بعمل التقرير عن قضية هناء المتهمة بقتل نجلها بالشرقية.

وفي ذلك الوقت طالب الدفاع بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية، والتي قالت في تقريرها إن المتهمة مريضة وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي.


وأكد الدفاع أنه يطعن على تقرير مستشفى العباسية بالتزوير فيما طلبت مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها من المحامين أنها لا تريد مرافعة ولكنها بحاجة إلى العرض على الطب النفسي.


المتهمة تعترف بجريمة القتل: “أوامر إلهية”

 كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، وأنها أنهت حياة ابنتها بزعم «الأوامر الإلهية جات لى كده» على حد قولها.

 وقالت: «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلت له عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هابقى كويسة».

 

استكملت المتهمة بقتل ابنتها اعترافاتها، قائلة: «لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها ورُحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى علي وفُقت وأنا في المستشفى».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة مضيفة الطيران التونسية محكمة استئناف القاهرة رد هيئة المحكمة

مواد متعلقة

حبس عاطل سحل سيدة وسرق هاتفها بمنطقة السيدة زينب

حبس 3 أشخاص لاحتجازهم عامل أجنبي وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالدرب الأحمر

تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

حبس عاطل لحيازته كمية من الهيروين والهيدرو في الإسماعيلية

براءة إنجي حمادة وتأييد حبس كروان مشاكل وتغريمهما 10 آلاف جنيه

بعد قليل، محاكمة مرتضى منصور بتهمة السب والقذف في 6 دعاوى

بعد قليل، محاكمة مذيع شهير بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

وصول مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها لحضور جلسة الفصل في طلب رد المحكمة

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

القصة الكاملة للقبض على سعد الصغير في المطار.. كان عائدا من إحياء حفل في أمريكا.. وبحوزته مواد مخدرة وسجائر إلكترونية

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

إصابة 19 شخصا بينهم أجانب في حادث تصادم بطريق رأس غارب

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وزير الاستثمار يلتقي وفد مجموعة الفطيم الإماراتية لاستعراض مشروعاتها بالسوق المصري

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية