اليوم، نظر رد الهيئة في محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بـ"بأوامر إلهية"

تنظر محكمة استئناف القاهرة، في جلسة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر، طلب دفاع مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل ابنتها، برد هيئة المحكمة والفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وطلب دفاع مضيفة الطيران من المحكمة عرض موكلته على لجنة خارج مستشفى العباسية، وقال الدفاع خلال جلسة المحكمة إنه لن يترك موكلته حتى تظهر الحقيقة، وإنه فى حال رفض طلبه سيقوم برد الدائرة.

وأضاف أن اللجنة المشكلة من مستشفى العباسية والتى قامت بعمل التقرير قالت إن المتهمة سليمة ومتماسكة، هى نفس اللجنة التى قامت بعمل التقرير عن قضية هناء المتهمة بقتل نجلها بالشرقية.

وفي ذلك الوقت طالب الدفاع بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية، والتي قالت في تقريرها إن المتهمة مريضة وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي.



وأكد الدفاع أنه يطعن على تقرير مستشفى العباسية بالتزوير فيما طلبت مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها من المحامين أنها لا تريد مرافعة ولكنها بحاجة إلى العرض على الطب النفسي.



المتهمة تعترف بجريمة القتل: “أوامر إلهية”

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمة القتل، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، وأنها أنهت حياة ابنتها بزعم «الأوامر الإلهية جات لى كده» على حد قولها.

وقالت: «يوم الجريمة تشاجرت مع زوجي وكان نايم في الريسبيشن، لأني طلعته بره الأوضة وقلت له عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء، وبعدها حدثت مشادة بيننا وأكدت له إني بمجرد نومي هابقى كويسة».

استكملت المتهمة بقتل ابنتها اعترافاتها، قائلة: «لقيت شنطتي في الأوضة فقررت إني أقصّ الحزام بتاعها ورُحت خانقاها بيها، وهي ماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي كذا ضربة، وبعدها زوجي حاول ينقذني، وأغمى علي وفُقت وأنا في المستشفى».