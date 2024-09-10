بعد موسكو، الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة.



وكتب بوجوماز على قناته في "تليجرام": "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية من نوع الطائرات بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك".

وأكد بوجوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حاليًّا في الموقع.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني وأسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه مدينة موسكو.



وكتب سوبيانين في قناته على "تلجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية في منطقة ليوبيرتسي هجومًا بطائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".



يذكر أن كييف تحاول بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والمركزية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتتمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض هذه الطائرات بنجاح.