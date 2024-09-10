رئيس إنبي: الأهلي لو رفع سماعة التليفون وطلب لاعب هوديه بنفسي والجلوس مع الخطيب شرف لأي حد

رد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، على ما تردد على حرص إنبي للتعاون مع نادي الزمالك بعكس الأهلي خاصة بعد صفقة مصطفى شلبي وزياد كمال ومحمد حمدي الذين تم انتقالهم للأبيض.

وقال “الشريعي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: الأهلي لو رفع سماعة التليفون عليا وطلب لاعب من إنبى هوديه الأهلي بنفسي والجلوس مع الخطيب شرف لأي حد، تتفق أو تختلف الاهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، والنادي بتاعي بيجيب شباب صغيرة ومهمتهم الأولى والأخيرة ناديي الأهلي والزمالك".

وأضاف: "أنا ما باخدش لاعب معاق ودي سياستي، بخلاف أندية ثانية اللي أخد كل لعيبتي إعارة علشان وأكمل الكوست بتاعي علشان أعرف أكمل، وفي الكرة الكل له وجهة والشاطر اللي ياخد وجهته وينفذها".

ايمن الشريعي : الأهلي لو رفع سماعة تليفون عليا وطلب لاعب من انبى هوديه الأهلي بنفسي والجلوس مع الخطيب شرف لـ اي حد #plus90 #النهار



pic.twitter.com/LIQ4qcoDUt — Amir Hesham - امير هشام (@AmirHesham) September 9, 2024

وتابع:" الأهلي من الأندية التي بتحرم تعاقداتها جدا ودي من قوة إدارته، وتشرفت بلقاء الكابتن الخطيب من شهر كنت في زيارة في النادي علشان موضوع حمدي فتحي، وكعادته دائما باحترامه الراقي استقبلني في مكتبه كانت حاجة تشرفتي وتشرف أي حد، ولقاءات محمود الخطيب هذه الشخصية المميزة بتبقى لقاءات لرفع الروح المعنوية وأنا بنبسط لما بشوف الكابتن الخطيب وبتربطني علاقة قوية من قبل الكورة وده يشرفني".

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن صفقة انتقال محمد حمدي ظهير أيسر الفريق إلى نادي الزمالك، على سبيل الإعارة مهمة للطرفين.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك استفاد من اللاعب لأنه الأفضل في الوقت الحالي، وإنبي استفاد استثماريًّا".

وأضاف أيمن الشريعي: "الزمالك له أولوية الشراء فقط وليس أحقية الشراء، وهو بمعنى أن إنبي إذا حصل على عرض من أي نادي يتم عرضه على الزمالك حال رغبته في ضمه نهائيًا بنفس القيمة لكن إنبي غير ملزم بطرح الفكرة على القلعة البيضاء، وقمنا بإعارة اللاعب من أجل تسويقه عن طريق نادي كبير مثل الزمالك، والاستفادة في ما بعد".



وقال رئيس إنبي: "حال انتهاء الإعارة تنتهي فكرة أولوية الزمالك ويتم تفعيلها أثناء الموسم فقط، ومصير محمد حمدي في يد إنبي فقط".