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حوادث

مجلس القضاء الأعلى يقر مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025

مجلس القضاء الأعلى،
مجلس القضاء الأعلى، فيتو

وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الإثنين 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 9 من سبتمبر 2024 برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/ 2025 بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين (أ )  و(ب) والقضاة بالمحاكم الإبتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وقد تضمنت الحركة ترقية 654 رئيس من فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم من إلى درجة رئيس من الفئة (أ) ومن في درجاتهم، وعدد 222 من بين القضاء بالمحاكم الإبتدائية ومن في درجاتهم إلى درجة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها.

وقد راعت الحركة ما جرت عليه قواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2024 حتى الإثنين الموافق 19 - 9 - 2024 الساعة الثانية مساء.

 

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