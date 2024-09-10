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رياضة

الزمالك يدخل في مفاوضات مع مهاجم أودينيزي الإيطالي السابق، وهذا رد اللاعب

إسحاق سوكسيس، فيتو
إسحاق سوكسيس، فيتو

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع النيجيري إسحاق سوكسيس مهاجم فريق أودينيزي الإيطالي السابق، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب النجاح في رفع إيقاف القيد مؤخرًا.

وكشفت تقارير صحفية، أن الزمالك تواصل مع إسحاق سوكسيس بشكل مباشر، وتم الحديث عن إمكانية تواجد اللاعب بالدوري المصري، وهو ما رحب به النيجيري.

ويتفاوض الزمالك في الوقت الحالي مع سوكسيس على المقابل المادي، حيث عرض الفارس الأبيض مبلغ 850 ألف دولار سنويًّا، لكن اللاعب طلب دراسة العرض وتأجيل الرد.

صفقات الزمالك حتى الآن

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج والظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك.

 

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