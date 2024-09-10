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خارج الحدود

عائلات كاملة اختفت، ارتفاع ضحايا مجزرة مواصي خان يونس إلى 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحا (فيديو)

مجزرة إسرائيلية جديدة
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق النازحين، فيتو

مجزرة مواصي خان يونس، أكد مدير الإمداد في الدفاع المدني بغزة، أن مجزرة جيش الاحتلال الاحتلال في مواصي خان يونس ارتفع إلى نحو 40 شهيدا وأكثر من 60 جريحًا.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين في عداد المفقودين.

وأشار مدير الإمداد في الدفاع المدني في غزة إلى أن "القصف الذي استهدف خيام النازحين خلف حفرا بعمق تسعة أمتار".

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني: "نحن أمام مجزرة بحق النازحين بمنطقة مواصي خانيونس وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية للسيطرة على الحدث".

وأشار الدفاع المدني إلى أن "الطواقم تجري عمليات البحث عن الشهداء والمفقودين بين الرمال والحفر في مكان مجزرة المواصي غرب خان يونس".

وأكد الدفاع المدني أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا يشمل 20 خيمة على الأقل في منطقة مأهولة بالسكان، بواسطة صواريخ ارتجاجية ثقيلة".

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: "هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال".

 

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