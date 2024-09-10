أعين العالم عليها، أول صورة لمنصة المناظرة بين هاريس وترامب

بينما يستعد كل من مرشحيَ انتخابات الرئاسة الأمريكية للمناظرة المرتقبة التي ستجمع الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس للمرة الأولى اليوم الثلاثاء في العاشر من سبتمبر، نشرت قناة ABC News أول صورة لمنصة المناظرة الرئاسية.

أول صورة للمنصة

وشاركت القناة الصورة الأولى للمنصة حيث تم عرضها عبر برنامج "WORLD NEWS TONIGHT"، قبل المناظرة المقررة اليوم التي يديرها ديفيد موير ولينسي ديفيس.

منصة المناظرة بين ترامب وهاريس

ومن المقرر أن يتم بث المناظرة مباشرة على قناة ABC، بشكل متزامن على شبكات البث والأخبار الإضافية اليوم الثلاثاء، 10 سبتمبر، الساعة 9:00 صباحًا.

وتستمر الاستعدادات على قدمٍ وساق من الجانبين للتجهيز ليوم المناظرة المنتظرة بين مرشحَي الرئاسة الأمريكية.

فهاريس استعانت بالمستشارة كارين دان التي قادت التحضيرات لمناظرة أوباما في 2012 وكلينتون في 2016 إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوجلو.

أما ترامب فيستعد كما فعل عندما واجه بايدن عبر اجتماعات ونقاشات مع مجموعة من مساعديه، مشيرًا إلى أنه "كان يستعد طوال حياته لهذه المناظرة".

وتستمر المناظرة مدة 90 دقيقة مع فواصل إعلانية، كما ستكون أول لقاء على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن عام 2020.

وتستضيف شبكة "إي بي سي نيوز"ABC News المناظرة في متحف مخصص لدستور الولايات المتحدة في فيلادلفيا.

وكان ترامب قد اتهم "إي بي سي نيوز"ABC News بالتحيز، ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدميها بـ"البغيضين".

الميكروفون!

وعلى غرار المواجهة بين بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشح عندما يكون دور المرشح الآخر في الكلام.

كما لن لن يكون هناك جمهور في الاستوديو ولا بيانات افتتاحية.

أما إدارة المناظرة فستكون لديفيد موير، مقدم برنامج World News Tonight على ABC News، والمذيعة لينسي ديفيس، وكلاهما أدار مناظرات الانتخابات التمهيدية الرئاسية في 2016 و2020.

وستعتمد المرشحة الخمسينية على الدعم المالي الكبير الذي حظيت به، فقد أعلن فريق حملتها جمع 361 مليون دولار في أغسطس، أي "أكثر بثلاث مرات" ممّا جمعه معسكر ترامب.

وبذلك فإن "المبلغ الذي جمع منذ دخول هاريس الحملة الانتخابية، بلغ 615 مليون دولار"، وفق بيان للحملة.

وتملك المرشحة الديموقراطية احتياطيا من الأموال يبلغ 404 ملايين دولار، قبل أقل من شهرين من الانتخابات التي يتوقع أن تكون متقاربة جدا وستشهد إنفاق مبالغ هائلة من الجانبين.

وستنفق هاريس 370 مليون دولار على الأقل على الدعاية التي تنقل عبر التلفزيون والإنترنت بين الثاني من سبتمبر وموعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

من جهته، أعلن فريق حملة ترامب الأربعاء جمع 130 مليون دولار منذ أغسطس، وصندوقًا بقيمة 295 مليون دولار متاحة على الفور.