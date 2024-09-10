رئيس إنبي يكشف كواليس صفقة انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، كواليس صفقة انتقال محمد حمدي ظهير أيسر الفريق إلى نادي الزمالك، على سبيل الإعارة.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "فوجئنا بمعرفة بنود الاتفاق مع الزمالك قبل توقيع العقود، والعقد به شروط كثيرة بخلاف ما تم تداولها، هناك أموال سيتم تحصيلها في مشاركة اللاعب والفوز بالكونفدرالية بخلاف وجود اشتراطات لحماية اللاعب وجديدة على الكرة المصرية، والزمالك يملك نسبة 5% من بيع اللاعب بالفعل ولكنها محددة إلى يناير 2026، ولكن حال بيعه بعد هذه المدة الزمالك لن يكون له أي حق".

وأوضح: "محمد حمدي تلقى عروضًا من أوروبا أبرزهم سوتشي الروسي لتعويض يحيى عطية الله، ولكن العرض لم يلقى قبولي خاصةً أن النادي كان سيهبط وإعارة 6 أشهر فقط كان اللاعب سيكون غير قادر على الانسجام بسبب اللغة".

وأردف أيمن الشريعي: "الزمالك أنهى الاتفاق مع محمد حمدي منذ 5 أيام فقط".

واختتم: "إنبي تحصل على جزء من 100 ألف دولار من الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية من صفقة زياد كمال ويتبقى لنا جزء، ودورنا الوقوف بجانب الأندية التي نتعامل معها، وحسين لبيب طلب قطع إعارة اللاعب ولكن طلبوا بعد ذلك استمراره".

الزمالك يضم لاعب إنبي

واعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهد عقد إعارة محمد حمدي من إنبي إلى الزمالك بنودا مثيرة للجدل ومختلفة، على خطى ما حدث في عقد انتقال زياد كمال من صفوف الفريق البترولي أيضا لصفوف الأبيض.

بنود إعارة محمد حمدي إلى الزمالك

ومن ضمن البنود التي وضعها نادي إنبي في العقد هي حصول الفريق البترولي على 300 ألف جنيه عن كل دور سيتخطاه الزمالك في الكونفدرالية، ومليون جنيه حال تتويج الزمالك باللقب.

كما تم وضع بند أولوية الشراء في عقد إعارة محمد حمدي للزمالك مما يعني يجب على الزمالك إذ أراد شراء اللاعب أن يقدم عرضا ماديا بنفس أعلى قيمة جاءت لشراء محمد حمدي في الصيف المقبل أي بعد انتهاء الإعارة.

فيما يحصل الزمالك على نسبة 5٪ إذا تم بيع اللاعب إلي ناد آخر نهاية الموسم.

وعلمت فيتو أن تكلفة استعارة محمد حمدي هي 3 ملايين جنيها.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.