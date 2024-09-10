نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد
توفي شاب صيني يبلغ من العمر 30 عامًا بسبب فشل في الأعضاء، بعد العمل لمدة 104 أيام متتالية، مع يوم واحد فقط من الراحة.
وقضت محكمة في مقاطعة تشجيانج، جنوب شرق الصين، بأن الشركة مسؤولة بنسبة 20 % عن وفاة الرجل الذي تم تحديده باسم أباو، حسبما ذكرت صحيفة «جوانجتشو ديلي»، وأمرت بدفع 400 ألف يوان (نحو 56 ألف دولار) كتعويض للأسرة المتضررة.
ووفقًا لوسائل الإعلام، وقّع أباو، عقد عمل كرسام في شركة لم تكشف المحكمة عن اسمها من فبراير 2023 إلى يناير 2024.
وعمل أباو كل يوم لمدة 104 أيام من فبراير إلى مايو من العام الماضي بعد توقيع العقد، مع يوم راحة واحد فقط في 6 أبريل.
وفي 25 مايو، أخذ إجازة مرضية لأنه شعر بتوعك وقضى ذلك اليوم في الراحة في مسكنه. وفي 28 مايو، تدهورت حالة أباو بسرعة. وتم نقله إلى المستشفى من قبل زملائه، حيث تم تشخيصه بعدوى في الرئة وفشل في الجهاز التنفسي. ووجدت المحكمة أن أباو توفي في 1 يونيو بسبب فشل الأعضاء المتعددة بسبب عدوى المكورات الرئوية، والتي غالبًا ما ترتبط بضعف الجهاز المناعي، وأن ساعات العمل الطويلة المكثفة أدت بلا شك إلى مشاكل صحية كبيرة.
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