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خارج الحدود

الكرملين يوضح سبب عدم حضور بوتين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، سبب عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 22 و23 سبتمبر في نيويورك، مبينًا أن الولايات المتحدة ليست الوجهة المثلى الآن للسفر بالنسبة للزعيم الروسي.


وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في رده على سؤال حول سبب عدم إلقاء بوتين كلمة مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لم يسافر في السنوات الأخيرة. فالولايات المتحدة، بالمناسبة، هي دولة لا تفي بالتزاماتها كمقر للأمم المتحدة على النحو الأمثل. لذلك، ربما ليست الوجهة الأفضل للسفر في الوقت الحالي".

ووافق بوتين في وقت سابق على تشكيل وفد روسي مكون من 10 أعضاء للمشاركة في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر في نيويورك، حيث سيرأس الوفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكان  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار منغوليا في أول زيارة لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت سكاي نيوز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى منغوليا، رغم التحريضات الأوكرانية.


وحضت وزارة الخارجية الأوكرانية، في وقت سابق، منغوليا على توقيف الرئيس الروسي فلاديمير  بوتين خلال زيارتها بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الوزارة في بيان: "ندعو سلطات منغوليا إلى تطبيق مذكرة التوقيف الدولية الإلزامية ونقل (فلاديمير) بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

ومنغوليا الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة نظريًا باعتقاله بمجرد وصوله إلى أراضيها بعدما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه بتهمة "ترحيل غير قانوني" لأطفال أوكرانيين في أعقاب بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

 

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