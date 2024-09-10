الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

ندب وتجديد رؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات

مجلس القضاء الأعلى،
مجلس القضاء الأعلى، فيتو

أصدر  مجلس القضاء الأعلى بيانًا بشأن تحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للعام القضائي 2024 / 2025  حيث وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الإثنين 6 من ربيع الأول سنة 1446 هجريًّا الموافق 9 من سبتمبر سنة 2024 ميلاديًّا على الآتي:

  

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مجلس القضاء الأعلى المحامين العامين عام القضائي 2024 2025

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