ندب وتجديد رؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات

أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا بشأن تحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين للعام القضائي 2024 / 2025 حيث وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة أمس الإثنين 6 من ربيع الأول سنة 1446 هجريًّا الموافق 9 من سبتمبر سنة 2024 ميلاديًّا على الآتي:

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