الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

فتح مراكز الاقتراع في الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد

الانتخابات الأردنية،
الانتخابات الأردنية، فيتو

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأردن أبوابها، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية العشرين التي تُعد علامة فارقة في تاريخ المملكة مع دخولها مئويتها الثانية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب..

ويتجه 5.18 مليون أردني اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمانهم العشرين، حيث يتنافس 1634 مرشحا في كل الدوائر، 

وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.

وبخصوص مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية، بلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز 1649 مركزا، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 29 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، التي تلزم الهيئة بإصدار قرار بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل.

ومن المقرر أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وتغلق عند السابعة مساء، على أن تصدر النتائج بعد 48 ساعة.

وتعد هذه الانتخابات الأولى في البلاد، عقب التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأردني في يناير 2022، على قانوني الانتخاب والأحزاب.

 

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