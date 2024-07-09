أخبار مصر اليوم.. حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.. الصحة تعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية.. ومدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة
نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
وزير البترول يستقيل من شركة شلمبرجير
تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية باستقالته من منصبه في شركة شلمبرجير، إحدى الشركات العالمية في مجال خدمات حقول النفط وذلك للتفرغ لقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية.
نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية
أسعار الأدوية، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: سيكون هناك تحريك في أسعار الأدوية ما بين 25 إلى 35% لضمان استمرار الشركات في الإنتاج بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.
مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات بحوزة فرنسية داخل علبة فشار
تمكن رجال الجمارك بـ مطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، وتم تحرير محضر بالواقعة.
شروط استخراج بطاقة تموين للمرأة المطلقة
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتسهيل استخراج بطاقة تموينية لهم، للاستفادة من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لها ومن بين تلك الفئات المطلقات.
قراءة في عقل مدبولي، 12 إجابة توضح ملامح خطة الحكومة للسنوات الصعبة
في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب رئيس الوزراء عن عددٍ من الأسئلة الصحفية، التي تناولت العديد من القضايا المُثارة التي تشغل الرأي العام.
السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار عن القضبان بخط "مطروح - محرم بك"
أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح / محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة" حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد.
لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)
نشرت وزارة الأوقاف نص وعناصر خطبة الجمعة المقبلة، 12 يوليو 2024م، والتي جاءت تحت عنوان “لا تحزن إن الله معنا”.
محافظة الجيزة ترفع 600 حالة تعدٍ علي الطريق العام بالهرم (صور)
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم امن لسير المواطنين، حيث تم تنفيذ الحملات في شوارع المجزر الالي واللبيني ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية.
محافظ الجيزة: تطوير شامل لمستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر
قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.
الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)
تخفيف أحمال الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة جادة في وقف تخفيف الأحمال وانتهاء أزمة انقطاعات التيار.
وزير الصحة يستقبل نظيره الفلسطيني لمناقشة الدعم الطبي للأشقاء في غزة
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعزير التعاون في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية
استقبل فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها إلى مطار العلمين الخميس
أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عن تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى اعتبارًا من يوم الخميس 11 يوليو 2024، علي أن يستمر تشغيل هذا الخط الموسمي حتى نهاية موسم الصيف فى 14 سبتمبر المقبل وفقا للعرض والطلب.
وزير التربية والتعليم: تطوير المنظومة التعليمية لن يتم إلا بجهود المعلمين
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي هنأه خلالها على ثقة القيادة السياسية في توليه هذه الحقيبة الهامة.
كيف يتم تعويض نقص الكوادر بالجهاز الإداري للدولة؟ مدبولي يرد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإصلاح الإداري، موضحا أن تطوير الأداء الحكومي عبر هيكلة كل وزارة هو أحد الملفات التي تحدث عنها مع الوزراء الجدد.
مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة في تشكيلها الجديد.
الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن درجات الحرارة الخميس والجمعة المقبلين
ارتفاع درجات الحرارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي.
حملات رقابية من حماية المستهلك بمنطقتي عين شمس والمطرية لضبط الأسواق
يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
مدبولي يكشف السبب في زيادة حجم الديون وخطة الحكومة المقبلة
أزمة الديون، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اَخر تطورات ملف تعامل الحكومة مع الديون والاقتراض من الخارج.
تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الاستخبارات الأمريكية (فيديو)
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية
حسم الدكتور مصطفى مدبولي الجدل بشأن تخوف المواطنين المصريين عن قانون تأجير المستشفيات الحكومية وعدم توفر الخدمة الصحية بالمجان.
أول قرار من محافظ القاهرة: الاستغناء عن رؤساء الأحياء في هذه الحالات
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل منظومة لتقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة، بشكل شهري، حيث يشمل التقييم 10 بنود أبرزها رضا المواطنين ومدى التفاعل مع شكواهم ومتابعة المشروعات القومية وإدارة الأزمات والتواجد الميداني والتواصل مع المجتمع المدني يتم التقييم من خلالهما.
رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء
حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم، في ظل وقف الانقطاعات اليوم في العديد من المحافظات.
مدبولي: الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.
شيخ الأزهر يحذر خلال لقاء جماهيري بإندونيسيا من ظاهرة كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي (صور)
عقدت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، لقاءً جماهيريًّا لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة فضيلته لإندونيسيا.
مدبولي يكشف عن انفراجة في مستحقات شركات البترول الأجنبية
مستحقات شركات البترول، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية.
مدبولي: وزير التعليم لديه خطة للتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: إن المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.
مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ما اثير حول شهادة احد الوزراء غير صحيح مؤكدا أنها سليمة ١٠٠٪.
الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري العمل حاليا على وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
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