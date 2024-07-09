أخبار مصر اليوم.. حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.. الصحة تعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية.. ومدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية باستقالته من منصبه في شركة شلمبرجير، إحدى الشركات العالمية في مجال خدمات حقول النفط وذلك للتفرغ لقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية.

أسعار الأدوية، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: سيكون هناك تحريك في أسعار الأدوية ما بين 25 إلى 35% لضمان استمرار الشركات في الإنتاج بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.

تمكن رجال الجمارك بـ مطار الغردقة الدولى برئاسة جابر محمد موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وتسهيل استخراج بطاقة تموينية لهم، للاستفادة من صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لها ومن بين تلك الفئات المطلقات.

في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، أجاب رئيس الوزراء عن عددٍ من الأسئلة الصحفية، التي تناولت العديد من القضايا المُثارة التي تشغل الرأي العام.

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح / محرم بك" بين محطتي "جلال والضبعة" حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد.

نشرت وزارة الأوقاف نص وعناصر خطبة الجمعة المقبلة، 12 يوليو 2024م، والتي جاءت تحت عنوان “لا تحزن إن الله معنا”.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم امن لسير المواطنين، حيث تم تنفيذ الحملات في شوارع المجزر الالي واللبيني ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية.

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمركز ومدينة منشأة القناطر للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات وأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

تخفيف أحمال الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة جادة في وقف تخفيف الأحمال وانتهاء أزمة انقطاعات التيار.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعزير التعاون في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

استقبل فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عن تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى اعتبارًا من يوم الخميس 11 يوليو 2024، علي أن يستمر تشغيل هذا الخط الموسمي حتى نهاية موسم الصيف فى 14 سبتمبر المقبل وفقا للعرض والطلب.

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء مع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والذي هنأه خلالها على ثقة القيادة السياسية في توليه هذه الحقيبة الهامة.

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإصلاح الإداري، موضحا أن تطوير الأداء الحكومي عبر هيكلة كل وزارة هو أحد الملفات التي تحدث عنها مع الوزراء الجدد.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة في تشكيلها الجديد.

ارتفاع درجات الحرارة، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي.

يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

أزمة الديون، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اَخر تطورات ملف تعامل الحكومة مع الديون والاقتراض من الخارج.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

حسم الدكتور مصطفى مدبولي الجدل بشأن تخوف المواطنين المصريين عن قانون تأجير المستشفيات الحكومية وعدم توفر الخدمة الصحية بالمجان.

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل منظومة لتقييم رؤساء الأحياء بالمحافظة، بشكل شهري، حيث يشمل التقييم 10 بنود أبرزها رضا المواطنين ومدى التفاعل مع شكواهم ومتابعة المشروعات القومية وإدارة الأزمات والتواجد الميداني والتواصل مع المجتمع المدني يتم التقييم من خلالهما.

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم، في ظل وقف الانقطاعات اليوم في العديد من المحافظات.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة.

عقدت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، لقاءً جماهيريًّا لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، بمناسبة زيارة فضيلته ‏لإندونيسيا.

مستحقات شركات البترول، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: إن المواطن سيشعر بالتغيير خلال أول شهر من عمل الحكومة الجديدة.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن ما اثير حول شهادة احد الوزراء غير صحيح مؤكدا أنها سليمة ١٠٠٪؜.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري العمل حاليا على وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.