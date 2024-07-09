حملات رقابية من حماية المستهلك بمنطقتي عين شمس والمطرية لضبط الأسواق

يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

حملات رقابية على منطقتي عين شمس والمطرية

وشن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية اليوم بمنطقتي عين شمس والمطرية بنطاق محافظة القاهرة، علي شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذلك مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

كما تم المرور على كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وقام جهاز حماية المستهلك بالتنبيه على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع علي إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.