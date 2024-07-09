استقبل فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الأوقاف يستقبل الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

وهنأ الدكتور سامي محمد ربيع الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.