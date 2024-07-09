الثلاثاء 09 يوليو 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم، في ظل وقف الانقطاعات اليوم في العديد من المحافظات.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل: "بالفعل اليوم تجربة واقعية على الأرض لقياس احتياجات الدولة علشان لما نبدأ وقف تخفيف أحمال الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو يبقى عندنا تأمين بالفعل لاحتياجاتنا في ظل أوقات الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة".

 

وأكد: "عدم انقطاع الكهرباء اليوم لا يعني وقف تخفيف أحمال الكهرباء الأيام المقبل قبل الأسبوع الثالث من يوليو، ولكنه تجربة واقعية وعملية في عدد من المحافظات لقياس حجم الاستهلاك من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة حتى نقوم بتأمين احتياجاتنا من الوقود المستورد سواء الغاز أو المازوت".

وتابع: "عدم انقطاع الكهرباء اليوم هي تجارب نجريها فقط استعدادا لتأمين شحنات الغاز والمازوت التي سنقوم باستيرادها".

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