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أخبار مصر

مدبولي يكشف عن انفراجة في مستحقات شركات البترول الأجنبية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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مستحقات شركات البترول، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة سددت 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية.


مستحقات شركات البترول الأجنبية

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، إلى أنه تم تكليف وزير البترول بالاجتماع مع الشركات الأجنبية لسداد باقي متأخرات شركات البترول الأجنبية.

 

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ثقة الشركاء الأجانب في الدولة 

وأشار إلى أن جميع الشركاء الأجانب أكدوا التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة.

 

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