وزير البترول يستقيل من شركة شلمبرجير

تقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية باستقالته من منصبه في شركة شلمبرجير، إحدى الشركات العالمية في مجال خدمات حقول النفط وذلك للتفرغ لقيادة وزارة البترول والثروة المعدنية.



وصرح المهندس كريم بدوي وزير البترول في تصريحات سابقة أن من أهم أولوياته بعد توليه وزيرا للبترول العمل على تطوير قطاع البترول واستكمال ما تم من تطوير داخل القطاع.