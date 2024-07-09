الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجري العمل حاليا على وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقف العمل بخطة تخفيف الاحمال

وأضافت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في مراحل تنفيذ تخفيف الأحمال بشكل كبير بعد دخول كميات الوقود التي تم توفيرها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

موعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال

وأشارت إلى أنه يجري العمل على انتظام تشغيل التيار الكهربائي على كافة محافظات الجمهورية مع دخول كافة كميات الوقود المتفق عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وحتى اللحظة لم تصدر أي تعليمات رسمية من مركز التحكم القومي للكهرباء بوقف العمل بخطة تخفيف الاحمال نهائيا حتى الآن.