الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

تخفيف أحمال الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة جادة في وقف تخفيف الأحمال وانتهاء أزمة انقطاعات التيار.

السبب وراء توقف انقطاعات الكهرباء اليوم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما حدث اليوم بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء نوع من التجارب للوقوف على الكمية المطلوبة من الوقود للمحطات وحجم التكلفة من أجل وقف انقطاع التيار بشكل نهائي في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل.

هل هناك موعد محدد لتحريك أسعار الكهرباء؟

ولفت إلى أنه لا يوجد موعد محدد لتحريك أسعار الكهرباء وهذا ما أوضحه وأكده رئيس الوزراء اليوم.

حقيقة انسحاب شركة سمينز من تشغيل محطات الكهرباء

وأكد: لا صحة لما تردد وأشيع بشأن انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية والدولة تقوم بدفع المستحقات بشكل منتظم

السبب وراء أعطال الكهرباء

وأشار إلى أن أعطال الكهرباء نتيجة الفصل والتوصيل هى من تتسبب في زيادة انقطاعات التيار عن ساعتين كما هو معلن وفقا لجدول تخفيف الأحمال.

ولفت إلى أنه في حال الإبلاغ عن زيادة فترة توقيت انقطاع الكهرباء يتم حل المشكلة والعطل من خلال فرق الطوارئ بشكل سريع.

وقف تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو

رئيس الوزراء يكشف السبب وراء وقف تخفيف أحمال الكهرباء اليوم

وحسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الجدل بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم، في ظل وقف الانقطاعات اليوم في العديد من المحافظات.

وقال مدبولي: "بالفعل اليوم تجربة واقعية على الأرض لقياس احتياجات الدولة علشان لما نبدأ وقف تخفيف أحمال الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو يبقى عندنا تأمين بالفعل لاحتياجاتنا في ظل أوقات الذروة مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأكد: "عدم انقطاع الكهرباء اليوم لا يعني وقف تخفيف أحمال الكهرباء الأيام المقبل قبل الأسبوع الثالث من يوليو، ولكنه تجربة واقعية وعملية في عدد من المحافظات لقياس حجم الاستهلاك من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة حتى نقوم بتأمين احتياجاتنا من الوقود المستورد سواء الغاز أو المازوت".

وتابع: "عدم انقطاع الكهرباء اليوم هي تجارب نجريها فقط استعدادا لتأمين شحنات الغاز والمازوت التي سنقوم باستيرادها".