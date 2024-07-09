الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

نشرت وزارة الأوقاف نص وعناصر خطبة الجمعة المقبلة، 12 يوليو 2024م، والتي جاءت  تحت عنوان “لا تحزن إن الله معنا”.

وأشارت إلى أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد بث روح الطمأنينة والتفاؤل باستشعار معية الله تعالى.

عناصر خطبة الجمعة القادمة


1- دعوة الإسلام إلى التفاؤل والأمل، والتحذير من الحزن.
2- معية الله تعالى وأثرها في تحقيق السكينة والطمأنينة.
3- من أسباب تحصيل المعية.
4- القيام بحق المعية ولزوم الأدب مع رب العالمين (سبحانه وتعالى).


الأدلة: 
أولًا: القرآن الكريم:
1-   قوله تعالى: {إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِه لَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}.
2-   قوله تعالى: {وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ}.
3-   قوله تعالى: {فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
4-   قوله تعالى: {وَقَالُوا الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ}.
5-   قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّجوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا}.
6-   قوله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ}،
7-   قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ}،
8-   قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}،
9-   قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}،


ثانيًا: الأحاديث:
1- (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ).
2- (عَجَبًا لأمْرِ الْـمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلَّا للْمُؤْمِن، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا له). 
3- (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي).

 

نص خطبة الجمعة القادمة 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عناصر خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة القادمة موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة

مواد متعلقة

مدبولي: تجديد الخطاب الديني أولوية قصوى لوزير الأوقاف وهذه رسالتنا للمواطن

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

قيادات وفدية تطالب عبد السند يمامة بالرحيل بسبب صفقة الآثار

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية