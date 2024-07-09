محافظة الجيزة ترفع 600 حالة تعدٍ علي الطريق العام بالهرم (صور)

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم امن لسير المواطنين، حيث تم تنفيذ الحملات في شوارع المجزر الالي واللبيني ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية.



رفع 600 حالة اشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين

وقد اسفرت الحملات عن رفع 600 حالة اشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين والتحفظ علي عددًا من مركبات التوك توك للسير عكس الاتجاه وبالشوارع الرئيسية والتي ساهمت في تيسير الحركة المرورية.



وكلف محافظ الجيزة بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المحددة.