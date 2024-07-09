الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة ترفع 600 حالة تعدٍ علي الطريق العام بالهرم (صور)

حملة حي الهرم، فيتو
حملة حي الهرم، فيتو

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في التعامل مع المخالفات والتعديات على الطرق العامة وتكثيف حملات رفع الإشغالات لتوفير حرم امن لسير المواطنين، حيث تم تنفيذ الحملات في شوارع المجزر الالي واللبيني ومدخل المنشية ومنطقة عمارات الفيصلية. 
 

رفع 600 حالة اشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين

وقد اسفرت الحملات عن رفع 600 حالة اشغال للمحال والمقاهي والباعة الجائلين والتحفظ علي عددًا من مركبات التوك توك للسير عكس الاتجاه وبالشوارع الرئيسية والتي ساهمت في تيسير الحركة المرورية.

 
وكلف محافظ الجيزة بمواصلة الحملات علي مدار اليوم وتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظ الجيزة محافظ الجيزة المجزر الآلي المهندس عادل النجار المحال التجارية حملات رفع الاشغالات غلق المحال التجارية محافظة الجيزة مواعيد غلق المحال مواعيد غلق المحال التجارية

مواد متعلقة

قرار جديد لمحافظ الجيزة لحل مشكلة المياه بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة: تطوير شامل لمستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر

محافظ الجيزة: توسعات لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر

وزيرة البيئة فى جولة تفقدية بمبنى الوزارة وتوجه رسالة للعاملين (صور)

أخبار مصر اليوم: قرار لوزير الصحة بشأن صرف العلاج المجاني بالعيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية.. والتعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

من شروق الشمس إلى غروبها.. محافظ الجيزة "كعب داير" في جولة ميدانية مكثفة.. النجار يتفقد المشروعات الجارية.. وتعليمات صارمة لتحسين البنية التحتية وخدمة المواطنين

عادل النجار يبحث حلولًا حضارية لتحسين مزلقانات السكة الحديد في الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف بمدينة أبو النمرس

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

قيادات وفدية تطالب عبد السند يمامة بالرحيل بسبب صفقة الآثار

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية