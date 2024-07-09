نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

أسعار الأدوية، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: سيكون هناك تحريك في أسعار الأدوية ما بين 25 إلى 35% لضمان استمرار الشركات في الإنتاج بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.

السبب وراء تحريك أسعار الأدوية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: كل مستلزمات الإنتاج للدواء ارتفعت بعد تحريك سعر الدولار وكان لزاما وجود خطة للتحريك في السوق المحلية حفاظا على استمرارية شركات الأدوية في الإنتاج واستيراد المادة الخام.

اسعار الأدوية، فيتو



أرخص دواء في العالم

وأشار إلى أن مصر أرخص دولة في العالم في أسعار الأدوية، وهناك 69 مليون مواطن مؤمن عليهم ضمن منظومة التأمين الصحي يصرفون العلاج بالمجان.

اعتذار وزير الصحة للمواطنين

وتابع: نعتذر للمواطنين عن نقص بعض الأدوية في الأسواق وارتفاع الأسعار لأن الظروف والإجراءات خارجة عن إرادتنا.

متى تنتهي أزمة نقص الأدوية؟

وأكد وزير الصحة خالد عبد الغفار، أن خلال شهرين أو 3 أشهر لن يكون هناك نقص في الأدوية المستوردة أو المحلية.